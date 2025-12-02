El Gobierno apela al consenso para reformar leyes de dependencia y discapacidad: "Resulta necesario para una vida digna"

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha apelado al consenso social para aprobar la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad que están en tramitación en el Congreso. Así consta en la declaración institucional aprobada este martes en el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este miércoles 3 de diciembre.

En el texto, el Ejecutivo expresa su compromiso a "materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma". Por eso, el texto ha apelado al consenso social que suscita la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad para poder llevar a cabo su aprobación, igual que ocurrió con la reforma constitucional del artículo 49.

"Resulta necesario positivizar en estas dos leyes ordinarias su contenido y volver a los consensos parlamentarios de la reforma constitucional de 2024, a fin de que estos postulados sean transformadores y aplicables a una vida digna en la que las personas con discapacidad y sus familias disfruten de todos los derechos humanos", recoge el texto que ha sido promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 junto con los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de Igualdad; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La declaración también menciona compromisos concretos contemplados dentro de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, como impulsar nuevos servicios para cuidados y apoyos en la vivienda, o actualizar el catálogo de servicios y prestaciones y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para que las personas con discapacidad puedan acceder a apoyos más diversos que aseguren su derecho a una vida independiente.

En este sentido, según recoge el manifiesto, la reforma de ambas normas permitirá "eliminar incompatibilidades" entre servicios y prestaciones para garantizar una mayor personalización en la atención a cada persona y otorgar una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los apoyos y las necesidades.

"Esto va a posibilitar, por ejemplo, tener un empleo y un servicio de apoyo, evitando penalizaciones e incentivando el empleo como parte de una vida independiente", según la declaración. Para el Gobierno, estas reformas suponen "un salto cualitativo para las personas con discapacidad, que podrán acceder a apoyos más diversos, personalizados y con enfoque comunitario y perspectiva de género".

Han recordado, asimismo, que la reforma, además, "responde al mandato del artículo 49 de la Constitución atendiendo particularmente a las necesidades de las mujeres y de la infancia con discapacidad."

Todas estas medidas buscan "acelerar la transformación del modelo de cuidados que el Ministerio de Derechos Sociales viene impulsando con el objetivo de dejar atrás el modelo asistencialista y acercarse más a un modelo que se adapte a las preferencias y necesidades de las personas".

El texto aprobado este martes por el Gobierno ha reconocido también "la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos, y menciona obligaciones legales que el Proyecto de Ley incluye para blindar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, como la puesta en marcha de ascensores, rampas o dispositivos accesibles en las comunidades de propietarios, medidas que buscan que nadie tenga que abandonar sus casas por no poder salir a la calle".

La reforma, según el Gobierno, "abre las fórmulas para consolidar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y actuaciones para romper con las brechas machistas y capacitistas que cercenan el derecho a la igualdad, poniendo especial atención en la erradicación y prevención de cualquier tipo de violencia".