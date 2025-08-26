El Gobierno aprueba la modificación de los estatutos del BEI

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se toma conocimiento de la modificación del Protocolo nº5 sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Dichos estatutos están recogidos en el Protocolo nº5 agregado a los Tratados de la Unión Europea y establecen en su artículo 16.5 una limitación al nivel de endeudamiento que puede asumir la institución. El Consejo de Gobernadores del BEI decidió en agosto de 2024 proponer al Consejo de la Unión Europea modificar los estatutos del BEI para sustituir la redacción del primer párrafo de este artículo. Así, el texto modificado elimina el valor numérico de la ratio de endeudamiento, establecido en el 250% del capital suscrito, y se establece que, a partir de ahora, no podrá exceder de un coeficiente máximo que establezca por unanimidad el Consejo de Gobernadores.