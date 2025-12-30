El Gobierno aprueba la Orden Gecco 2026 para la contratación de personas extranjeras en origen

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha aprobado la orden para la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (Gecco) correspondiente al próximo año 2026.

La Orden GECCO, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, contiene las normas necesarias para la gestión, con plenos derechos y garantías, de la contratación colectiva en origen y los programas de migración circular.

"Más de 25.000 trabajadores circulares han llegado este año para trabajar a nuestro país en actividades de temporada, un récord que muestra la importancia creciente de este tipo de migración y su regulación" ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El texto se adecua al nuevo Reglamento de Extranjería (Reloex), que entró en vigor en mayo de 2025 con la novedad de incorporar derechos y garantías de las personas trabajadoras que se preveían anualmente en la orden ministerial, brindando así una mayor seguridad jurídica a estos trabajadores.

Así, el Reloex prevé la gestión colectiva de contrataciones en origen en el título VI, un nuevo modelo de gestión de contratación que permite tramitar conjuntamente varias autorizaciones, de al menos 10 puestos de trabajo, siempre y cuando las personas extranjeras no se encuentren en España.

Los dos modelos de contratación previstos en la Orden Gecco, estable y circular, podrán realizarse de forma genérica y nominativa, y admiten formas de tramitación ordinaria y unificada.

Al igual que este año, la orden para 2026 profundiza en la modalidad de contratación nominativa, con el objetivo de dar cabida, dentro del marco de las contrataciones fijo-discontinuas, a proyectos migratorios de naturaleza circular que hubiesen utilizado la figura de la residencia de duración determinada hasta su derogación efectiva el 27 de julio de 2023.

LA NUEVA ORDEN INCLUYE GARANTÍAS PARA EL BIENESTAR SOCIOLABORAL

Además, la nueva orden ministerial añade un artículo, el número 7, de garantías específicas para migración circular, destinado a proteger el bienestar sociolaboral de los participantes en estos programas.

Mediante este, la persona empleadora estará obligada a garantizar un alojamiento durante todo el periodo de actividad y en cada uno de los llamamientos sucesivos, y se deberá comunicar al órgano de tramitación cualquier cambio que se produzca sobre el mismo.

En su conjunto, el texto permite responder a las demandas específicas del mercado laboral español, garantizando la mano de obra en sectores esenciales, al tiempo que ofrece oportunidades laborales y formación a las personas participantes.

"Estos programas de migración circular constituyen una herramienta de enriquecimiento mutuo para todas las partes implicadas, además de promover una migración acorde al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas", ha añadido Elma Saiz.

UN 25% MÁS QUE EN 2024

Los programas de migración circular han permitido que 25.767 trabajadores procedentes de 17 países hayan realizado actividades de temporada en nuestro país durante 2025, un 25% más que en 2024.

Destinadas mayormente al sector de la agricultura, las actividades se han desarrollado en un total de 21 provincias españolas y evidencian un crecimiento sostenido en los últimos años, con más de 65.000 participantes en los últimos tres años: 19.000 en 2023, más de 20.000 el año pasado y más de 25.000 en 2025.

Este crecimiento de la migración circular muestra la importancia de la Orden Gecco, que prevé la concesión de autorizaciones de cuatro años de duración con posibilidad de prórroga si se cumplen los requisitos estipulados.

Estas autorizaciones, de carácter plurianual, permiten trabajar por un periodo máximo de nueve meses durante cada año natural mediante una contratación fijo-discontinua. Anualmente, las personas trabajadoras titulares de la autorización de actividad de temporada deberán regresar al término de su actividad laboral de forma inmediata a su país de origen.