El Gobierno australiano recalca que todo el que vaya a jugar el Abierto de Australia debe estar vacunado

El Gobierno australiano ha reiterado este mi√©rcoles que no habr√° excepciones para nadie a la hora de viajar al pa√≠s y que se mantendr√° la obligaci√≥n de estar vacunado contra el coronavirus, una medida que podr√≠a afectar a la presencia del tenista serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia del a√Īo que viene.

"Nuestra recomendación sanitaria es que cuando abrimos las fronteras, todo el que venga a Australia deberá tener la doble pauta de vacuna completa", aseguró Alex Hawke, ministro de Inmigración del país, a 'ABC Radio'.

En este sentido, dej√≥ claro que no ten√≠a "ning√ļn mensaje" para un Djokovic, que se ha mostrado contrario a vacunarse como requisito obligatorio para poder jugar. "Tengo un mensaje para todo el que desee visitar Australia, necesitas estar vacunado por partida doble. Es una norma universal, no s√≥lo para los tenistas", recalc√≥.

Las palabras de Hawke llegan despu√©s de que el n√ļmero uno del mundo, nueve veces campe√≥n del Abierto de Australia y que se ha mostrado reacio a decir si est√° o no vacunado, admitiese sus dudas sobre participar en Melbourne en 2022 si el Estado de Victoria considerase obligatorio la vacunaci√≥n para los deportistas profesionales.

"Viendo las cosas como están, todavía no sé si iré a Melbourne. No voy a revelar si he sido vacunado o no, es un asunto privado y una investigación inapropiada", afirmó contundente 'Nole' al diario 'Blic' de su país.