El Gobierno brasileño aclara que "no hay nada confirmado todavía" sobre acoger la Copa América

El Gobierno brasileño aseguró que "no hay nada confirmado todavía" sobre que el país, como anunció el lunes la CONMEBOL, vaya a organizar la próxima edición de la Copa América, que debe empezar dentro de apenas dos semanas y que se quedó sin anfitriones tras las renuncias de Colombia y Argentina.

"No hay nada confirmado todavía, quiero dejarlo claro. Estamos en medio del proceso, pero si es posible, no lo rehuiremos", aseguró Luiz Eduardo Ramos, secretario de gobierno de Brasil, en una entrevista a última hora del lunes en el Palacio do Planalto, el lugar de trabajo oficial del presidente Jair Bolsonaro.

La CONMEBOL nombró a Brasil como nuevo anfitrión del torneo de selecciones sudamericano este lunes después de que Argentina y Colombia, designados inicialmente como coanfitriones, no pudiesen hacerlo por el coronavirus y los disturbios políticos, respectivamente.

Según Ramos, el martes se tomará una decisión sobre la organización de la competencia que tendrá lugar del 13 de junio al 10 de julio. Las condiciones para ello incluyen a todos los jugadores, entrenadores y personal vacunados contra Covid-19 y juegos a puerta cerrada.

Este anuncio del organismo fue recibido con descontento por aficionados, periodistas y especialistas en salud de Brasil, y varios de sus estados, como Pernambuco y Rio Grande do Sul, ya han dicho que no albergarán ningún partido de la Copa América.

"Pondremos a más personas en riesgo. El Gobierno brasileño se está equivocando nuevamente y está dando un mal ejemplo al resto del mundo", advirtió la epidemióloga Ethel Maciel de la universidad estatal de Espírito Santo.

Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia y este lunes registró 874 muertes para sumar ya casi medio millón de fallecidos en total por el coronavirus.

