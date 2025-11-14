El Gobierno británico abandona los planes de subir el impuesto de la renta, según el FT

Por Kate Holton y Alistair Smout

LONDRES, 14 nov (Reuters) - La ministra de Economía británica, Rachel Reeves, ha descartado los planes de aumentar los tipos del impuesto sobre la renta en los presupuestos de este mes, según informó el Financial Times, con el fin de evitar una reacción política adversa, pero alarmando a los inversores, que han elevado los costes de financiación del Estado en los mercados.

Las estimaciones apuntan a que el Ministerio de Economía necesitará recaudar decenas de miles de millones de libras para cumplir sus objetivos fiscales, y su reciente comentario de que "todos tendremos que contribuir" fue interpretado como una señal de que el Gobierno iba a incumplir su principal promesa electoral y subiera el impuesto sobre la renta. La libra esterlina retrocedió un 0,3% y tocó su nivel más bajo frente al euro en más de dos años y medio tras la publicación del artículo, con los mercados en vilo ante cualquier sugerencia de que Reeves no hará lo necesario para que las finanzas públicas vuelvan a tener una base sólida.

Los precios de la deuda pública británica caían con fuerza en la apertura del mercado del viernes, con un aumento de los rendimientos de unos 12 puntos básicos en los "gilts" a largo plazo, lo que les sitúa en camino de su peor día desde el 2 de julio, cuando una llorosa comparecencia de Reeves en el Parlamento asustó a los inversores.

Un portavoz del Tesoro declinó hacer comentarios sobre el artículo del FT, que también fue publicado más tarde por otros medios británicos.

(US$1 = 0,7451 libras)

