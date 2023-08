El Gobierno británico baraja poner dispositivos de seguimiento electrónico a los solicitantes de asilo que lleguen a Reino Unido de manera irregular, dentro del endurecimiento de políticas que ha promovido el Ejecutivo de Rishi Sunak en estos últimos meses.

La medida figura entre las opciones del Ministerio del Interior para evitar posibles fugas de aquellos migrantes que no quedan recluidos en centros vigilados, según ha adelantado el periódico 'The Times'. La ministra Suella Braverman no lo ha descartado en un serie de entrevistas este lunes.

Así, el Gobierno baraja "todas las opciones" para "ejercer algún control" sobre el flujo migratorio en el canal de la Mancha, según Braverman, que ve también necesario aumentar la "capacidad de detención".

Entre los cambios introducidos recientemente figura la utilización de barcos para retener a los migrantes, a la espera también de que la Justicia termine de dirimir la legalidad del plan de expulsión a Ruanda.

La ministra ha defendido en una entrevista a la BBC las leyes impulsadas desde el Ejecutivo para "detener y expulsar a los migrantes ilegales más rápidamente", pese a las críticas recibidas desde organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, incluida la ONU.