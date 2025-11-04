El Gobierno británico prepara una subida de impuestos en su presupuesto

Por Alistair Smout y Sarah Young

LONDRES, 4 nov (Reuters) -

La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, allanó el martes el camino a amplias subidas de impuestos para evitar el retorno a la "austeridad", enmarcando su segundo presupuesto anual como uno de "decisiones difíciles" para proteger el gasto público y reducir al mismo tiempo la deuda de Reino Unido.

En un discurso inusual para una ministra de Finanzas, pronunciado sólo tres semanas antes de presentar el presupuesto, Reeves expuso el difícil contexto económico al que se enfrentaba, señalando los elevados niveles de deuda, la baja productividad y la persistente inflación.

En su opinión, es muy probable que el Gobierno tenga que tomar "decisiones difíciles" en el presupuesto del 26 de noviembre, que obligarán "a todos a contribuir" para garantizar el empleo y el futuro de los sectores de la sanidad y la educación, que describió como las prioridades del país.

LAS RESPUESTAS FÁCILES SON "IRRESPONSABLES"

"Al tomar mis decisiones sobre impuestos y gastos, haré lo necesario para proteger a las familias de una inflación y unos tipos de interés elevados (...) para proteger nuestros servicios públicos de una vuelta a la austeridad", dijo en rueda de prensa.

"Entiendo el ansia de respuestas fáciles. Los políticos de los últimos años se han vuelto adictos a gastar en soluciones temporales a corto plazo, en lugar de hacer planes económicos a largo plazo. Fueron irresponsables entonces y los que siguen presionando para obtener respuestas fáciles son irresponsables ahora".

Sus palabras, que atribuyen firmemente la culpa del estado de la economía a s, sugieren que el Gobierno laborista podría incumplir el programa electoral del partido de no subir los impuestos clave: el impuesto sobre la renta, el IVA o la Seguridad Social.

El grupo de reflexión Resolution Foundation —cuyo antiguo director, Torsten Bell, es ahora un ministro que asesora a Reeves— predice que necesitará aumentar los impuestos en 26.000 millones de libras (US$35.000 millones).

Reeves se negó a responder directamente a las preguntas sobre si estaba preparando a Reino Unido para subidas de impuestos, diciendo que establecería las políticas en el presupuesto a finales de este mes.

Dijo que el Gobierno laborista había sentado las bases económicas en un primer presupuesto de subida de impuestos el año pasado, pero que el contexto económico se había deteriorado desde entonces.

