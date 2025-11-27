El Gobierno británico rechaza las críticas sobre el alza de impuestos para financiar gasto social

LONDRES, 27 nov (Reuters) - La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, rechazó el jueves las críticas sobre el hecho de que su presupuesto anual había subido los impuestos para financiar un mayor gasto social.

Reeves también dijo a Times Radio su intención de tomar nuevas medidas para impulsar la economía británica.

"Voy a hacer muchas más cosas para hacer crecer nuestra economía y mejorar la situación de los trabajadores", dijo Reeves.

El plan presupuestario de Reeves, anunciado el miércoles, incluía grandes subidas de impuestos para asegurar a los inversores en bonos que puede cumplir sus objetivos de endeudamiento, al tiempo que financia el mayor gasto social exigido por los parlamentarios del Partido Laborista. La eliminación del límite de ayudas para las familias pobres con dos hijos fue una de las principales novedades del plan.

Los analistas han señalado que gran parte del aumento del gasto público se producirá en los próximos años, mientras que el grueso de las subidas de impuestos no entrará en vigor hasta finales de la década.

Reeves dijo a Sky News que también seguía confiando en Richard Hughes, jefe del organismo británico de control presupuestario, tras la publicación anticipada por su agencia de una evaluación detallada del presupuesto anual antes de su discurso ante el Parlamento. (Información de Muvija M; escrito por Catarina Demony y William Schomberg; edición de Kate Holton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)