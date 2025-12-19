El Gobierno británico sufrió un ataque informático en octubre, según un ministro

LONDRES, 19 dic (Reuters) - El ministro británico de Comercio, Chris Bryant, dijo que el Gobierno había sufrido un ataque informático en octubre, confirmando en parte una información del diario The Sun, que afirmaba que un grupo chino había vulnerado los sistemas para acceder a datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Sin duda ha habido un hackeo", dijo Bryant a Times Radio el viernes.

"No puedo decir si está directamente relacionado con agentes chinos o, de hecho, con el Estado chino", añadió.

El diario The Sun citó a Storm 1849 como la banda cibernética china responsable de la filtración, que, dijo, podría incluir decenas de miles de datos de visados.

Bryant dijo que las informaciones sobre el incidente eran "especulaciones" y que el Gobierno seguía investigando, pero que por el momento estaba "bastante seguro" de que había un bajo riesgo de que algún individuo se viera afectado.

"Logramos cerrar el agujero, por así decirlo, muy rápidamente", dijo Bryant a Sky News, describiendo la brecha. "Fue un problema técnico en uno de nuestros sitios".

El diario The Sun dijo que el grupo, Storm 1849, era una banda vinculada a China que formaba parte de un aparato de piratería informática alineado con el Estado y que ha sido acusada de atacar a políticos y grupos críticos con el Gobierno chino.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a principios de diciembre que China planteaba "amenazas a la seguridad nacional" de Reino Unido, pero defendió la decisión de su Gobierno de intensificar el compromiso con el país.

Está previsto que Starmer visite Pekín a finales de enero, según fuentes.

El incidente del Ministerio de Asuntos Exteriores se conoce después de dos grandes ciberataques a grandes empresas británicas este año.

Los piratas informáticos obligaron al mayor fabricante de automóviles del país, Jaguar Land Rover, a paralizar la producción durante cinco semanas, mientras que el minorista Marks & Spencer suspendió los pedidos en línea durante seis semanas.

Preguntado por los detalles del incidente, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que había estado trabajando para investigar un incidente cibernético.

"Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros sistemas y datos", dijo un portavoz del Gobierno. (Información de Sarah Young; edición de Catarina Demony y William James; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)