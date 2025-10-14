El Gobierno celebra la mejora de previsiones del FMI: "España sigue liderando entre las principales economías"

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha celebrado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya revisado al alza el crecimiento económico de España en 2025 cuatro décimas al 2,9%, por encima de la previsión del propio Ejecutivo (2,7%). Según ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de un comunicado, la nueva proyección del FMI para España supera el avance del PBI estimado para el conjunto de la zona del euro, que aumenta dos décimas al 1,2%.

“Por segundo año consecutivo, España sigue liderando a las principales economías avanzadas en un contexto de incertidumbre geopolítica y comercial”, ha puesto en valor el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

El FMI ha elevado también la previsión de España para 2026 dos décimas, al 2%. La estimación de la zona euro para el próximo año es del 1,1%. En cuanto a la inflación, las previsiones del FMI para España apuntan a que se moderará al 2,4% de media en 2025 y al 2,1% en 2026, según estas mismas proyecciones.