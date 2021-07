El Gobierno chino prepara un listado de canciones subversivas y para prohibir en karaokes

El Ministerio de Cultura del Gobierno chino est√° preparando un listado de canciones que considere subversivas o contrarias a la unidad nacional de China para prohibir su reproducci√≥n en los locales de karaoke, seg√ļn un documento oficial.

Los locales de karaoke ser√°n responsables de la m√ļsica que se reproduzca y de eliminar cualquier canci√≥n que "ponga en peligro la unidad nacional, la soberan√≠a o la integridad territorial o da√Īen la seguridad nacional, su honor o intereses", seg√ļn el texto del Ministerio publicado en su web y recogido por el diario 'SCMP'.

Igualmente se prohibirían las canciones que "inciten al odio étnico". En cambio, el Ministerio apuesta por canciones "sanas", "que fomenten la energía positiva" y afines a la postura del Gobierno.

El documento no incluye ning√ļn t√≠tulo en particular, pero las autoridades chinas ha prohibido con anterioridad canciones con contenido pol√≠tico, antisocial o soez como 'I love Taiwanese Girls', 'Fart', 'Beijing Hooligans' o 'Don't Want to Go to School'.

Una especialista en Hong Kong, Taiw√°n y China en general de la Freedom House, Angeli Datt, ha se√Īalado que no es casual que se prepare la lista tras el centenario del Partido Comunista Chino, cuyo congreso estuvo marcado por la preocupaci√≥n por la disidencia.

"Se√Īalan los archivos de canciones de los karaokes en el contexto de un plan m√°s amplio para intentar imponer el vasto sistema de control de la informaci√≥n del Gobierno chino a todos los aspectos de la industria del entretenimiento", ha indicado.

"Quieren prohibir el contenido extranjero, religioso o político y fomentar una cultura tradicional y conservadora con el partido en el centro", ha subrayado.

El a√Īo pasado ya se prohibieron al menos un centenar de canciones de los karaokes, locales muy populares entre la juventud. En 2018 se prohibieron m√°s de 6.000 canciones por motivos pol√≠ticos y, principalmente, de derechos de autor√≠a.

Europa Press