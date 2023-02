El Gobierno colombiano plantea ofrecer ocho años de prisión a los narcotraficantes en su plan de Paz Total

El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, ha planteado la cifra de ocho años de prisión como 'tabula rasa' para que los sospechoso de narcotráfico se acojan a la denominada Paz Total con la que el presidente Gustavo Petro pretende pacificar el país.

"Digamos que no hemos decidido cuánta rebaja o algo así, pero el país se familiarizó con la idea de Justicia y Paz de los ocho años. No quiero decir que ese vaya a ser el número, pero digamos que ese número sabemos que no debería suscitar gran escándalo porque ya la sociedad lo utilizó en otras ocasiones", ha apuntado Osuna en un adelanto de la entrevista con el diario 'El Tiempo' que se publicará íntegra el domingo.

Osuna ha recordado que "esa pena de ocho años fue la misma que se acordó con los grupos paramilitares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para los integrantes de esos grupos ilegales la pena era efectiva de prisión".

También en la negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el expresidente Juan Manuel Santos pactó cumplir ocho años, aunque no de cárcel, sino de "restricciones efectivas de libertades y derechos".

Osuna ha destacado que el objetivo es garantizar el desmantelamiento de esas redes criminales "hasta el punto que el narcotráfico deje de ser la amenazas de convivencia que ha sido para los colombianos en los últimos años". "Esa es la finalidad, esa es la meta, que podamos vivir en una Colombia sin la amenaza del narcotráfico", ha explicado.

Los criminales podrían acogerse a esta rebaja de penas a cambio del desmantelamiento de la banda, es decir, la entrega de información sobre las rutas, sobre la forma en que se hace el negocio, entrega de bienes y aceptación de responsabilidad penal. Osuna ha indicado por otra parte que también se tomarán medidas para evitar extradiciones de quienes acepten la propuesta.

Europa Press