El Gobierno concede el Premio Estatal Extraordinario al Voluntariado que intervino en la dana de Valencia

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha otorgado el Premio Estatal Extraordinario al Voluntariado que intervino en la situación de emergencia causada por la dana en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. El premio será entregado a la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana en el marco del Congreso Estatal del Voluntariado 2025, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Asimismo, ha sido otorgado el Premio Estatal al Voluntariado Invidiual a María Sánchez Miaja, el galardón a la Entidad de Voluntariado a la organización YMCA y el Premio al Programa de Voluntariado a la Fundación Tomillo.

Finalmente, el Premio Nacional de Investigación sobre Voluntariado se ha otorgado al estudio 'Determinantes y consecuencias de la participación en organizaciones de voluntariado en la mediana edad y tercera edad en Europa', de Julia Sánchez García.