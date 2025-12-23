El Gobierno condecora a los alcaldes de Granada, Asturias y Canarias con las Grandes Cruces al Mérito Militar

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - El Gobierno ha condecorado a los alcaldes de Granada, Asturias y Canarias con las Grandes Cruces al Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, en reconocimiento a la difusión de la Cultura de Defensa. Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Defensa, otorgando la concesión de condecoraciones a personal civil por "la realización de acciones y hechos de importancia y mérito relacionados con las Fuerzas Armadas". Según ha explicado el departamento que dirige la ministra Margarita Robles en un comunicado, las condecoraciones van dirigidas a aquellos municipios que han acogido el desfile y las actividades paralelas para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS), para "agradecer el esfuerzo y el cariño de todos los vecinos y sus ayuntamientos". En concreto, la Gran Cruz al Mérito Militar ha sido concedida al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; a la alcaldesa de Motril, Luisa María García; y al concejal y diputado provincial de Granada, Francisco Cuenca. Mientras que la Gran Cruz al Mérito Naval ha sido otorgada a la alcaldesa de Gijón, María del Carmen Moriyón; y al alcalde de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Por último, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha recibido la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico. "Las Fuerzas Armadas y la sociedad civil crean, en estas celebraciones, una comunión perfecta, en la que queda patente ese cariño y esa altísima valoración de nuestros militares, allí donde van", ha celebrado Defensa, defendiendo que el DIFAS sirve para "rendir un profundo y sincero homenaje" a todos los hombres y mujeres que, "con valentía y determinación", han dedicado y dedican "su vida al servicio de nuestra nación". "Un día para reflexionar sobre la inquebrantable lealtad de quienes forman parte de nuestras Fuerzas Armadas, quienes, día tras día, nos protegen, nos cuidan y velan por nuestra seguridad y que puede salir a la calle y ser compartido con la sociedad, gracias al apoyo y la dedicación de alcaldes y vecinos", ha reivindicado el Ministerio.