El Gobierno condena el "injustificable atentado terrorista" al norte de Israel, que deja dos muertos

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de España ha condenado este viernes el "injustificable atentado terrorista" perpetrado este viernes al norte de Israel, en las localidades de Ein Harod y en Beit Shean, y que se ha saldado con al menos dos fallecidos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha trasladado sus condolencias a las familias y allegados de las dos víctimas así como sus deseos de una pronta recuperación a los heridos.

Por otra parte, el Gobierno español ha llamado a poner fin a los "ciclos de violencia, cuyas "principales víctimas son civiles inocentes, mediante la "urgente implementación de la solución de los dos Estados, vía para que Israel y Palestina convivan en paz y seguridad".

Al menos dos personas han muerto este viernes en un ataque con arma blanca y atropello en varios puntos del norte de Israel, tras lo que el sospechoso ha sido tiroteado por una persona que se encontraba en la zona y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en su cuenta en Telegram que una de las víctimas es un hombre de 68 años que habría sido atropellado y una adolescente de 17 años que fue apuñalada en una parada de autobús.

La Policía de Israel ha apuntado que el asaltante, identificado como un palestino que entró ilegalmente en la aldea cisjordana de Qabatiya, ha sido "neutralizado" por una persona armada que abrió fuego contra él y ha resaltado que se trataría de un ataque en varios puntos que empezó en Beit Shean, cerca de la frontera con Cisjordania, y terminó en un cruce cerca de Afula, donde fue tiroteado.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado que ha dado orden al Ejército par que actúe "con fuerza y de forma inmediata" en la ciudad cisjordana de Qabatiya, donde residiría el sospechoso, según un comunicado facilitado por su oficina.

El incidente ha sido condenado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ha trasladado sus "profundas condolencias" a "las familias de los asesinados en el ataque terrorista combinado" en el norte del país.

REACCIONES DE HAMÁS Y YIHAD ISLÁMICA

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha destacado que lo sucedido "es una expresión del odio popular acumulado a causa de los crímenes diarios de la ocupación sionista, ante las masacres contra el pueblo palestino y la tierra y el incremento de las políticas de asesinato, desplazamiento, asentamiento y judaización de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza".

Por otro lado, Yihad Islámica ha aplaudido la "heroica operación" y ha hecho hincapié en que supone "una respuesta a la política criminal contra los palestinos en su patria". "Es una confirmación de que nuestro pueblo se aferra a su tierra, su patria y sus derechos", ha explicado.