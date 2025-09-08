El Gobierno condena "tajantemente" el atentado en Jerusalén y confirma la muerte de un español
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno ha expresado este lunes su condena tajante al atentado terrorista registrado en Jerusalén que ha dejado seis víctimas mortales, entre ellos un español, y ha manifestado su "solidaridad" con los familiares de los fallecidos.
"España condena tajantemente el atentado terrorista en Jerusalén Este" contra un autobús, ha señalado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que ha confirmado oficialmente la muerte de Jacob Pinto. Asimismo, el Gobierno ha manifestado "su solidaridad" y ha trasladado "su más sincero pésame a los familiares de las víctimas", en particular a los del español fallecido, y su deseo de una pronta recuperación para los heridos.
"España reitera su compromiso con la paz en Oriente Próximo y su más firme condena al terrorismo", ha rematado el Gobierno, el mismo día en que el presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas para "frenar el genocidio" en Gaza que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha tildado de "antisemita" y ha procedido a prohibir la entrada en su territorio a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego.
