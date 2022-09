El Gobierno confía en que el CGPJ nombre a sus magistrados del TC en "días" y esperará para designar los suyos

Culpa "exclusivamente" al PP de la situación de "bloqueo institucional" y le urge a pactar la renovación del CGPJ

MADRID, 13 Sep. 2022 (Europa Press) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha expresado este martes su confianza en que en "unos días" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le compete designar, restando importancia al hecho de que no los haya efectuado este 13 de septiembre --como fijaba la ley--, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo esperará al Consejo para nominar a sus dos candidatos y completar la renovación de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato caducó el 12 de junio.

"El Gobierno no contempla otro escenario que no sea que el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que tiene una posición institucional, no proceda a nombrar a los magistrados del TC cumpliendo la ley", ha dicho Llop en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, se ha mostrado "segura" de que "en unos días tendremos ese acuerdo", por lo que ha instado a "dejar trabajar" a los vocales del CGPJ para alcanzarlo, subrayando no obstante que se trata de una "obligación legal" que tienen.

Además, a preguntas de la prensa, ha aclarado que el Gobierno "lógicamente" esperará a que el CGPJ tenga sus dos candidatos para proceder al nombramiento de los magistrados del TC que corresponde al Ejecutivo, si bien ha rehusado precisar hasta cuándo está dispuesto a esperar.

Interrogada sobre qué opinión le merece al Gobierno que el CGPJ haya incumplido la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que le devolvió la capacidad para realizar nombramientos discrecionales en los altos tribunales pero solo para efectuar los del TC, Llop se ha limitado a contestar que "si se hubiera cumplido con la Constitución no estaríamos ahora en esta situación" con la corte de garantías, apuntando de esta forma al PP por la falta de acuerdo para renovar el Consejo.

En consecuencia, ha calificado de "injusto" que se intente "descargar toda la responsabilidad ahora sobre los vocales del Consejo". Fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que estas palabras obedecen al deseo del Ejecutivo de mostrar una postura conciliadora al CGPJ, pero que les preocupa que no se cumpla con la ley en lo tocante al plazo del 13 de septiembre.

Nuevo llamamiento a feijóo

Por otro lado, Llop ha reiterado que la actual situación de "bloqueo institucional", que incluye el del CGPJ --en funciones desde hace casi cuatro años--, es "exclusivamente" culpa del PP, al que ha urgido una vez más a "poner encima de la mesa" los nombres para renovar el Consejo.

Preguntada acerca de si el Ejecutivo va a hacer algún movimiento para favorecer el pacto con el PP, la ministra ha enfatizado que "el Gobierno da pasos todos los días". "El que tiene que dar el paso es el señor (Alberto Núñez) Feijóo y poner los nombres encima de la mesa, pero además urgentemente", ha insistido.

Llop también ha querido poner de relieve que, técnicamente, "la renovación del CGPJ no depende del Gobierno" porque son los "grupos parlamentarios" quienes deben elegir a los nuevos vocales, y se ha vuelto a comprometer a que, si el PP propone sus candidatos, el PSOE hará lo propio para lograr el acuerdo.

En este punto, ha resaltado que "nuestro modelo de CGPJ es el más independiente respecto a la participación del Ejecutivo" si se compara con "todos los modelos similares que hay en otros países europeos".

También se ha cuestionado a Llop sobre la carta enviada recientemente por la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para respaldarle al incidir en que el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado" --como el Consejo-- "no debe formar parte del debate político y menos aún ser su rehén.

Llop ha respondido que entiende que Jourova se haya puesto en contacto con Lesmes "porque evidentemente estamos en una situación de falta de renovación desde hace cuatro años del CGPJ", frente a lo cual ha vuelto a pedir una renovación "urgente" y "sin ningún tipo de condicionamiento".

Visita de reynders a españa

En esta línea, ha acusado a Feijóo de acudir a la Comisión Europea para criticar el actual modelo de designación de los vocales del CGPJ buscando de esta forma --ha dicho-- "la complicidad" de Bruselas para no renovar el Consejo.

Al hilo de esto, ha anunciado que el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visitará España "a finales de mes" para hablar del último informe sobre el Estado de Derecho en España.

"Quiero hablar con Reynders y quiero que sepa cómo está la situación en este momento, que lo conoce, pero quiero que me oiga a mí, quiero que escuche mi voz", ha explicado la ministra de Justicia.

¿candidata del psoe en madrid?

Al margen de estos asuntos, se ha preguntado directamente a la ministra si tiene pensado presentarse a las primarias del PSOE para ser candidata en Madrid. "Si yo le contara lo que tengo en la cabeza", ha dicho bromeando.

Si bien a renglón seguido ha puntualizado que "ahora" está "centrada" en el "gran proyecto" de modernización de la Justicia y "en el cumplimiento de la Constitución y la normalidad de nuestras instituciones".