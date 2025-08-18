El Gobierno cree que es buen momento para recordar cuando el PP criticaba la UME como un "despilfarro"
El Gobierno cree que es buen momento para recordar cuando el PP criticaba la UME como un...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -
El secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, considera que, al hilo de la labor de los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) contra los incendios forestales, es buen momento para recordar cuando el PP veía esta unidad como un "capricho faraónico" y un "despilfarro".
Así lo ha escrito en un mensaje publicado en la red social X, justo cuando los dirigentes del PP ensalzan la actuación de la UME contra el fuego e incluso reclaman al Gobierno más efectivos militares.
"Hoy es un buen día para recordar cuando el PP tachaba a la UME de 'capricho faraónico de Zapatero' y 'despilfarro', denunciando que sus integrantes eran los 'mejor pagados' y pretendían mandarlos a misiones en el exterior por su inutilidad en España", ha publicado el político socialista, recogiendo noticias de aquellas declaraciones de los entonces parlamentarios del PP en la primera legislatura del Gobierno Zapatero.
Otras noticias de Críticas
- 1
El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2
- 2
Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones
- 3
Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje
- 4
Valentín Barco se afirma en Francia y Joaquín Panichelli debutó con un gol