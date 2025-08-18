LA NACION

El Gobierno cree que es buen momento para recordar cuando el PP criticaba la UME como un "despilfarro"

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, considera que, al hilo de la labor de los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) contra los incendios forestales, es buen momento para recordar cuando el PP veía esta unidad como un "capricho faraónico" y un "despilfarro".

Así lo ha escrito en un mensaje publicado en la red social X, justo cuando los dirigentes del PP ensalzan la actuación de la UME contra el fuego e incluso reclaman al Gobierno más efectivos militares.

"Hoy es un buen día para recordar cuando el PP tachaba a la UME de 'capricho faraónico de Zapatero' y 'despilfarro', denunciando que sus integrantes eran los 'mejor pagados' y pretendían mandarlos a misiones en el exterior por su inutilidad en España", ha publicado el político socialista, recogiendo noticias de aquellas declaraciones de los entonces parlamentarios del PP en la primera legislatura del Gobierno Zapatero.

