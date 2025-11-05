El Gobierno cree que Mazón desprecia a las víctimas y reprocha a Feijóo que deje la C. Valenciana en manos de Vox

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reprochó al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón —que anunció en la víspera su dimisión—, que despreciase a las víctimas de la DANA en su discurso de renuncia, le afea que no convoque elecciones y, finalmente, acusa al Partido Popular de dejar el futuro de la Comunidad Valenciana en manos de Vox. Además, descartó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros vayan a acudir a la comisión de investigación en el parlamento autonómico sobre la catástrofe de hace un año porque no tienen obligación de hacerlo, según indicó. "Al señor Mazón le han derrotado el coraje y la decencia de las víctimas", indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, y subrayó que sus declaraciones son "indignas" porque mintió, repartió culpas y no asumió ninguna responsabilidad. Además, trató de poner el foco sobre el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y señaló que demostró una falta absoluta de liderazgo y dejó "en manos de la ultraderecha" el futuro de la Comunidad Valenciana. "Entre que sean los valencianos o la ultraderecha la que decida el futuro de la Comunidad Valenciana, han decidido que sea la ultraderecha, que sea Vox", señaló. No obstante, piensa que "más pronto o más tarde" los ciudadanos de esta comunidad votarán y "sin duda dejarán atrás estos años aciagos de coalición negacionista". En la misma línea, sostiene que la renuncia de Mazón fue decidida por él "ni mucho menos sugerida por Feijóo", sino que fueron las víctimas quienes lo "derrotaron". "Y la declaración que hizo el señor Mazón el día de ayer, pues es una muestra de la altura política y personal que ha demostrado desde el primer momento que lleva ocupando la presidencia de la Generalitat de Valencia", recriminó. Además, pidió escuchar a las víctimas de la DANA, que este mismo martes en el Congreso cargaron la responsabilidad al dirigente autonómico y señalaron que a sus familiares los mató su "mala gestión". ASCENSO DE VOX EN LAS ENCUESTAS A este respecto, Alegría fue interrogada sobre las encuestas en esta comunidad, que reflejan una importante subida de Vox ante la caída del PP, pero no así del bloque de izquierda y, en especial, del PSOE, que pierde varios escaños según los sondeos publicados. A su juicio, se debe "combatir a la ultraderecha" haciendo frente "a sus bulos" y políticas "negacionistas, machistas y de recortes". "Desde luego, como no se le combate es mimetizándose con ella, como está haciendo el Partido Popular con Vox", lanzó a renglón seguido.