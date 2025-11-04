El Gobierno cree que Mazón desprecia a las víctimas y reprocha a Feijóo que deje la Comunidad Valenciana en manos de Vox

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reprochó al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón —que anunció en la víspera su dimisión—, que despreciase a las víctimas de la DANA en su discurso de renuncia, le reprochó que no convoque elecciones y acusa al Partido Popular de dejar el futuro de la Comunidad Valenciana en manos de Vox. Además, descartó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros vayan a acudir a la comisión de investigación en el parlamento autonómico sobre la catástrofe de hace un año porque no tienen obligación de hacerlo, según indicó. "Al señor Mazón le ha derrotado el coraje y la decencia de las víctimas", indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, y subrayó que sus declaraciones son "indignas" porque mintió, repartió culpas y no asumió ninguna responsabilidad. Además, trató de poner el foco sobre el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y señaló que demostró una falta absoluta de liderazgo y dejó "en manos de la ultraderecha" el futuro de la Comunidad Valenciana. ((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))