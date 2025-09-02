El Gobierno dará mañana el pistoletazo de salida a los PGE de 2026 con la publicación de la orden ministerial

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que mañana el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogerá la Orden Ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2026.

"Mañana mismo el Boletín Oficial del Estado recogerá la orden de elaboración del Presupuesto", ha avanzado la vicepresidenta primera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero ha recordado que esta orden es el instrumento interno para que los distintos ministerios empiecen su interacción con el Departamento de Hacienda de cara a la elaboración de las nuevas cuentas públicas.

No obstante, la ministra ha explicado que en los meses previos Hacienda ya ha mantenido contactos con los diferentes ministerios de manera "un poco más informal" para conocer las necesidades y los nuevos proyectos que se quieren alumbrar con las nuevas cuentas públicas.

Montero ha indicado que las líneas transversales de los Presupuestos van en pos de conseguir un mejor desarrollo económico, una redistribución de la riqueza, de dar capacidad de brindar los servicios públicos y de atender a las poblaciones vulnerables especialmente a los jóvenes, como es el caso especial de la vivienda.

En cualquier caso, y tal y como trasladó ayer el presidente del Gobierno, Montero ha recalcado que el proyecto de Presupuestos es un "instrumento" para conseguir el objetivo de dar mayor equidad entre los ciudadanos, reducir las desigualdades, crear condiciones económicas y blindar el Estado del Bienestar.

"Lo vamos a presentar con o sin apoyos pero esto es un instrumento y que es mucho más importante todo aquello que está promoviendo este Gobierno con unas cuentas prorrogadas", ha señalado la titular de Hacienda.

Con todo, Montero ha remarcado que se dejará "la piel" para que el resto de grupos políticos vean la "bondad" de contar con unas nuevas cuentas públicas.

"Estoy convencida de que las van a compartir. Otra cuestión distinta es que se utilizan muchas veces este tipo de instrumentos para solicitar cosas que a veces son ajenas al mismo", ha explicado.