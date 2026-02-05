El gobierno de Albania suspende prohibición de TikTok

Albania anunció el jueves el fin de la prohibición de TikTok decretada hace 11 meses, al asegurar que la plataforma se comprometió a instalar "nuevos mecanismos de seguridad"

El acceso a TikTok, que tiene más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, fue cortado en marzo de 2025 tras la muerte de un adolescente apuñalado por un compañero de clase en una riña desencadenada por una disputa en las redes sociales

El decreto del 6 de marzo de 2025, "relativo a la aplicación de medidas temporales para prevenir los efectos nefastos de la plataforma TikTok fue derogado", según el texto de la nueva decisión tomada el 3 de febrero por el gobierno del socialista Edi Rama, anunciado el jueves

"El levantamiento de esas medidas se da tras una reevaluación institucional y porque las preocupaciones" del gobierno fueron tenidas en cuenta por la plataforma, aseguró de su lado la Agencia gubernamental encargada de los medios y la información

La decisión de marzo de 2025 de prohibir temporalmente TikTok "hizo posible poner las bases de un nuevo mecanismo de seguridad", así como "filtros de protección" y "control de los contenidos", afirma la agencia en un comunicado, y aseguró que "las autoridades albanesas cooperan con representantes de TikTok"

Muchos estudios pusieron en evidencia en los últimos años los daños causados por las redes sociales en algunos jóvenes usuarios, y varios países tomaron medidas recientemente, preocupados por el impacto de la plataforma en la salud de niños y adolescentes

Desde diciembre los australianos menores de 16 años ya no tienen acceso a Facebook, TikTok, Instagram, y a otros sitios internet comunitarios como YouTube y Reddit

Francia planea hacer lo mismo para los menores de 15 años, y el Primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó en enero que su gobierno no descarta "ninguna opción", inclusive la prohibición a menores de 16 años