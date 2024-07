El Gobierno de Bangladesh restablecerá este domingo el acceso a Internet tras la ola de protestas

Convoca para la semana que viene a representantes de Facebook y TikTok para discutir el papel de las redes en las manifestaciones

El ministro de Telecomunicaciones de Bangladesh, Junaid Ahmed Palak, ha anunciado que el Gobierno restaurará este domingo el acceso a Internet, enormemente restringido desde el estallido a mediados de mes de la ola de protestas contra el ya suspendido sistema de cuotas para los funcionarios públicos, y convocado para la próxima semana a representantes de las redes sociales Facebook y TikTok para tratar el papel que han jugado durante las manifestaciones.

Las protestas contra el sistema de cuotas -- que concedía un 30 por ciento de plazas a descendientes de combatientes de la guerra de independencia de Pakistán en una decisión discriminatoria según sus críticos -- han sido las más graves de la historia reciente del país. Organizaciones como Amnistía Internacional han acusado a las fuerzas de seguridad de practicar una política de represión contra los manifestantes y todavía no hay una cifra oficial de víctimas, pero medios nacionales, citando fuentes médicas, estiman en torno a 200 fallecidos y unos 20.000 heridos.

En rueda de prensa recogida por la cadena de TV Somoy News, el ministro Palak ha indicado que la población volverá a tener acceso a Internet en torno a las 11.00 (hora en la España peninsular y Baleares). Desde el 23 de julio, cabe recordar, la conexión se había restablecido para sedes diplomáticas, bancos e instituciones financieras y algunas zonas residenciales.

No obstante, todavía se desconoce qué ocurrirá con los servidores de Facebook y TikTok, las dos redes más empleadas del país, que han permanecido cerradas hasta ahora. Precisamente el ministro ha aprovechado para anunciar que representantes de ambas plataformas han sido convocados a la sede del Ministerio el próximo miércoles para dar explicaciones por su pasividad a la hora de "impedir la difusión de contenidos violentos". El Gobierno no descarta mantener suspendido el acceso si no queda satisfecho con el encuentro.

Otros dos organizadores detenidos

También en las últimas horas se ha dado a conocer la detención de otros dos organizadores de los movimientos estudiantiles que han abanderado las protestas.

Se trata de Sarjis Alam y Hasnat Abdulá, en manos de la Policía de Bangladesh, según ha confirmado a la filial bangladeshí de la cadena BBC, el subcomisario adjunto dea la división de Inteligencia policial, Junaid Alam Sarkar.

Alam y Abdulá están ahora en manos de la brigada de detectives de la Policía Metropolitana de la capital del país, Daca, y con ellos ya son cinco los activistas todavía detenidos para su interrogatorio por su papel en las protestas.

