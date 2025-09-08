El Gobierno de Bayrou deberá dimitir tras perder la moción de confianza por 364 a 194 votos

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Asamblea Nacional francesa ha rechazado este lunes una moción de confianza contra el Gobierno del primer ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra y solo 194 a favor. De los 589 diputados que conforman la Cámara han estado presentes 573 y, de estos, 558 han emitido su voto. Hasta 15 de ellos se han abstenido, según los resultados presentados por el presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet. La moción, solicitada por el propio Bayrou, supone por primera vez la caída de un gobierno por derrota de moción de confianza durante la Quinta República. El resultado obliga a Bayrou a presentar su dimisión ante el presidente, Emmanuel Macron, lo cual se prevé para este mismo martes. "El primer ministro debe presentar la dimisión del Gobierno al presidente de la República", ha proclamado Braun-Pivet antes de cerrar la sesión.