El Gobierno de Bolivia abre una mesa de diálogo sobre la ley de blanqueo de capitales solo con sectores afines

El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, ha inaugurado este sábado la mesa de diálogo en torno a la Ley 1386 contra el blanqueo de capitales sin la presencia de los sectores en paro indefinido, que rechazan cualquier contacto hasta que se derogue esta ley.

Sí participan en el encuentro sectores afines al partido de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), a quienes felicitó el ministro por su "madurez" política y sindical.

"Felicito a la dirigencia gremial que está presente aquí mostrando la madurez política y también una sindical, una madurez de representación gremial importante para el país", ha apuntado Montenegro, según recoge la prensa boliviana. "Somos un Gobierno que va a gobernar escuchando al pueblo. Por eso estamos aquí sentados escuchando", ha asegurado.

Rodolfo Mancilla, dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, ha agradecido la invitación al encuentro y ha subrayado que la Ley 1386 no afecta a los comerciantes minoristas. "Entendemos claramente que la Ley 1386 no afecta a los comerciantes minoristas, pero sí tenemos algunas observaciones", ha indicado.

"La Ley 1386 no afecta la privacidad, no afecta los derechos, no afecta a la propiedad, no afecta a la gente que vive honradamente", ha añadido. En cambio, ha criticado a los convocantes por rechazar el diálogo.

La reunión se lleva a cabo en la ciudad de Cochabamba con la presencia de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros ministerios.