El Gobierno de Brasil recorta en dos décimas su previsión de crecimiento económico para 2025, hasta el 2,3%

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Brasil ha recortado su perspectiva de crecimiento para 2025 al 2,3%, lo que supone un descenso de dos décimas, debido a los peores resultados económicos obtenidos en el segundo trimestre del ejercicio, según informó la Secretaría de Política Económica, perteneciente al Ministerio de Hacienda. De esta manera, el pronóstico de crecimiento se ha revisado del 7,8% al 8,3% para el PBI agrícola, del 2% al 1,4% para el PBI industrial y se mantiene en el 2,1% para el PBI de los servicios. Para el conjunto del 2025, la previsión de crecimiento se mantuvo en el 2,4%.

Respecto al dato de inflación, la institución ha revisado a la baja en una décima su previsión, hasta el 4,8% en 2025, y ha mantenido en el 3,6% en el 2026. La modificación de perspectivas de este indicador responde a un exceso de oferta de bienes a escala mundial por el aumento de los aranceles comerciales, al 50% en el caso estadounidense para los productos brasileños, y también a una menor inflación agrícola e industrial al por mayor.

A nivel interno, la Secretaría de Política Económica confirma la desaceleración de la actividad brasileña, con una ralentización del ritmo de expansión del crédito y unos tipos de interés bancarios e impagos que se mantienen al alza. Al mismo tiempo, si bien la tasa de desempleo se encuentra en el nivel más bajo de la serie histórica, "se observa ya una tendencia a la ralentización de la expansión de la masa de renta real", apunta.