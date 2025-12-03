El gobierno de Bulgaria retira proyecto de presupuesto tras protesta masiva

SOFÍA, Bulgaria (AP) — El gobierno de Bulgaria anunció el retiro de un controvertido proyecto presupuestario después de una manifestación pacífica que atrajo a miles, pero que se vio empañada por el enfrentamiento de un grupo de enmascarados con la policía.

Grupos de oposición y empresariales han advertido que los planes para aumentar los impuestos, las contribuciones a la seguridad social y el gasto podrían perjudicar la inversión y expandir la economía informal mientras el país se prepara para unirse a la eurozona a principios del próximo año.

El gobierno de centroderecha del primer ministro Rosen Zhelyazkov prometió inicialmente retirar el borrador para una revisión exhaustiva después de las protestas de la semana pasada, pero luego dio marcha atrás, lo que provocó protestas en la capital, Sofía, y otras ciudades importantes el lunes por la noche. Los organizadores dijeron que 50.000 se manifestaron en Sofía.

Los manifestantes, muchos de ellos jóvenes, pidieron al gobierno que revise el borrador del proyecto o dimita.

“No permitiremos que nos mientan; no permitiremos que nos roben”, coreaban las personas en la protesta en Sofía.

Las pancartas incluían lemas como: “Joven Bulgaria sin la Mafia”.

El presidente izquierdista Rumen Radev se pronunció a favor de los manifestantes en un discurso televisado a la nación el martes por la noche. Dijo que se necesitaban cambios que “llevarán al Estado de derecho y la restauración de la soberanía estatal”.

“El gobierno está desacreditado. La dimisión es urgente. Las elecciones anticipadas son el único camino a seguir”, afirmó Radev.

Instó a los búlgaros a “no perder la oportunidad de cambiar Bulgaria”, al tiempo que pidió “unidad, voluntad y sabiduría para preservar la paz de las provocaciones”.

Más temprano en el día, el primer ministro enumeró varios cambios que se realizarán, incluyendo una revisión del programa de inversiones, y no descartó la posibilidad de entrar en 2026 con un presupuesto extendido de este año.

“Haremos lo necesario para asegurar que el presupuesto sea consensuado”, dijo Zhelyazkov después de una reunión del gobierno.

Afirmó que el gobierno está listo para hacer compromisos, pero no cederá a las demandas de dimisión.

Mario Bikarski, analista senior de Europa del Este y Central en la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, predijo que rehacer el presupuesto “será complicado con un mayor escrutinio de los sindicatos, grupos empresariales y el público”.

“Existe un amplio consenso sobre la necesidad de prudencia fiscal”, añadió en comentarios enviados por correo electrónico. “Sin embargo, los intentos repetidos de aumentar los impuestos probablemente inflamarán aún más las tensiones sociales”.

Convocan a manifestaciones pacíficas

Los organizadores habían instado a los manifestantes a mantener la protesta del lunes pacífica, advirtiendo que las provocaciones eran posibles y llamando a cualquiera que presenciara tales actos a grabarlos.

Las tensiones aumentaron cuando pequeños grupos de inconformes se dirigieron a las oficinas de los principales partidos gobernantes y comenzaron a lanzar botellas de plástico y vidrio, petardos y piedras a los edificios y a policías que los custodiaban.

Se produjeron enfrentamientos entre policías y jóvenes vestidos con sudaderas negras con capucha y máscaras, mientras quemaban contenedores de basura y vandalizaban vehículos policiales. Agentes antidisturbios rociaron gas pimienta a los manifestantes.

Los servicios de emergencia informaron que varias personas heridas fueron llevadas a hospitales, mientras que muchas fueron examinadas y asistidas en el lugar.

“La protesta transcurrió de manera pacífica, tranquila y calmada, y felicito a los ciudadanos por ello”, dijo el jefe de policía de Sofía, Lyubomir Nikolov, a los periodistas el martes. Explicó que la escalada fue causada por individuos que se organizaron de antemano y añadió que un total de 71 personas fueron detenidas.

El líder del partido opositor Continuamos el Cambio, Assen Vassilev, dijo a los periodistas el martes que planea presentar una moción de censura en el Parlamento “si el gobierno no dimite esta semana”.

“Este gobierno no tiene el derecho moral de gobernar el país por más tiempo”, añadió.

Incluso si se rehace el presupuesto, las preocupaciones públicas sobre la corrupción a gran escala mantendrán al gobierno impopular, particularmente entre el electorado urbano más joven.

Bikarski, el analista, argumenta que el aumento de la presión pública podría causar el colapso de la frágil coalición gobernante y llevar a otra elección anticipada, que sería la octava desde 2021. Y eso no sería buen augurio para los inversores.

“Tal escenario podría negar algunas de las ventajas operativas que las empresas esperaban disfrutar al unirse a la zona euro”, añadió.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.