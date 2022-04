El Gobierno de coalición israelí pierde la mayoría en el Parlamento tras la dimisión de una diputada de Yamina

El Gobierno de coalición de Israel ha perdido este miércoles la ajustada mayoría con la que contaba en el Parlamento tras la dimisión de Idit Silman, una diputada de Yamina que ha dejado la coalición para sumarse al opositor Likud del ex primer ministro Benjamin Netanyahu.

Silman, que ha asegurado que trabajará para formar "un nuevo gobierno", ha matizado que su decisión se debe a los "daños causados a la identidad judía en Israel". La coalición, que contaba con 61 diputados de un total de 120, se ha quedado así sin mayoría, lo que supone un duro golpe para el actual Gobierno del primer ministro, Naftali Bennett.

"No voy a seguir permitiendo que se dañe la identidad judía del Estado de Israel y al pueblo israelí. Seguiré tratando de persuadir a mis amigos para que vuelvan a casa y formen un Gobierno de derecha", ha indicado en un comunicado en el que ha insistido en que "se puede formar otro gobierno en esta Knesset". "Sé que no soy la única que se siente así", ha añadido.

Fuentes cercanas al asunto han revelado al diario 'The Times of Israel' que Silman no habría informado de antemano a Bennett --que lidera el movimiento Yamina-- sobre su decisión. Ahora, el Gobierno únicamente será capaz de aprobar proyectos legislativos con el apoyo de los diputados de la oposición.

Así, el Gobierno queda ahora a expensas de la Lista Árabe Unida, un partido árabe-israelí, si bien tomar decisiones de forma conjunta llevaría a una mayor alineación de los partidos de la coalición hacia la derecha.

Netanyahu no ha tardado en felicitar a Silman, cuya decisión ha calificado de "valiente", y ha instado a otros diputados del actual Gobierno a pasarse "a su bando, donde serán recibidos con total respeto".

El actual Gobierno asumió el poder en junio tras 12 años consecutivos de Netanyahu como primer ministro de Israel. La coalición, no obstante, está formada por ocho partidos que abarcan todo el espectro político.

En caso de pasarse al Likud, la diputada podría optar a hacerse con la cartera de Sanidad en un posible futuro Gobierno.