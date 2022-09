El Gobierno de Colombia reafirma su intención de sentarse a negociar la paz con 'Iván Márquez'

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, ha reafirmado que el Gobierno está dispuesto a dar una nueva oportunidad al líder de las disidencias y antiguo 'número dos' de las ya desaparecidas FARC, Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez' porque el diálogo "no significa el desconocimiento de las responsabilidades".

"Con todo el mundo hay que dialogar", ha remarcado Rueda para los micrófonos de RCN, desde donde ha insistido en que esto no implica que vayan a obviarse las responsabilidades jurídicas y penales de quienes participen en este proceso.

"Nada de eso se está desconociendo. En el caso del grupo del que él forma parte, la 'Segunda Marquetalia', solamente ha habido manifestaciones de ser parte de la paz total, no hemos podido tener un acercamiento directo para conocer sus expectativas", ha dicho en referencia a 'Iván Márquez'.

Rueda también ha rechazado las críticas que sostienen que durante este nuevo proceso de diálogo, narcotraficantes y otros delincuentes pasen a convertirse en actores políticos. "Eso no se va a dar, no existe", ha zanjado.

"Todo lo que se dialogue, todo lo que se construya está enmarcado en la Constitución nacional, en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está apegada a derecho; eso no es cierto y no hay por qué preocuparse", ha enfatizado el alto comisionado.

La reunión que mantuvieron funcionarios del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, con representantes de las disidencias de las FARC, bajo el auspicio de Naciones Unidas y Noruega, ha despertado los recelos y desatado las críticas de los sectores más contrarios a la actual administración que rige en Casa Nariño.

Los críticos con este encuentro sostienen que las disidencias de las FARC ya desaprovecharon su oportunidad de negociar la paz cuando en agosto de 2019 anunciaron que se salían de los procesos de paz de 2016. El argumento de quienes optaron por retomar el camino de las armas, entre ellos 'Iván Márquez', era el desprecio a esos mismos acuerdos por parte del gobierno del entonces presidente, Iván Duque.

No obstante, Rueda ha insistido en que "hay que volverlo a intentar" ya que las autoridades colombianas no han cumplido tampoco con su parte. "Los Estados, los gobiernos, han incumplido parte de sus compromisos, si no, cómo nos explicamos más de mil líderes y 300 firmantes del acuerdo de paz asesinados", se ha preguntado.

"Si no logramos parar todas las violencias, vamos a seguir incumpliendo los acuerdos, el primero de ellos el de la vida", ha enfatizado Rueda, quien encabezó el sábado pasado esa "reunión de exploración" en el departamento de Caquetá a la que acudieron cuatro guerrilleros de la 'Segunda Marquetalia'.