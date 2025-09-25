El Gobierno de CyL se siente "muy identificado" con lo dicho por el Rey sobre Gaza y pide unión ante la "masacre"

VALLADOLID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Castilla y León se siente "muy identificado" con las palabras expresadas por el Rey Felipe VI sobre la situación en Gaza y ha apelado a la unión de todas las fuerzas políticas frente a lo que ha calificado de "masacre".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha señalado que el conflicto supone "el corte de alimentos, el desplazamiento de población y un perjuicio enorme", y ha reclamado que el Gobierno de Israel cese "cuanto antes" sus actuaciones. Además, ha pedido a la comunidad internacional que ponga en marcha medidas eficaces.

"No se trata sólo de palabras, se trata de establecer los instrumentos que funcionen y sean eficaces", ha afirmado.

El portavoz de la Junta ha incidido en que, en lugar de enfatizar las diferencias, algo en lo que, a su juicio, tienen interés "ciertos políticos", se debe buscar "lo que une". "Lo que tenemos que buscar es aquello que nos une", ha defendido, un punto en el que ha recordado que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado sentirse identificado con las declaraciones del Rey.

"Nosotros en la Junta de Castilla y León buscamos la unión", ha subrayado.