El gobierno de EEUU al borde de su primer cierre en casi 7 años por estancamiento en el Congreso

WASHINGTON (AP) — Un enfrentamiento partidista sobre la salud y el presupuesto amenaza con dejar sin financiamiento a Estados Unidos, lo cual llevaría al primer cierre del gobierno en casi siete años, ya que los demócratas y republicanos en el Congreso no logran llegar a un acuerdo, incluso cuando miles de trabajadores federales podrían ser suspendidos o despedidos.

El gobierno cesará operaciones al primer minuto del miércoles si el Senado no aprueba una medida de la Cámara de Representantes que extienda siete semanas la financiación federal mientras los legisladores terminan de trabajar en el proyecto de presupuesto anual. Los demócratas del Senado dicen que no votarán a favor a menos que los republicanos incluyan una extensión a prestaciones de salud que están por expirar, entre otras demandas, mientras que el presidente Donald Trump y sus compañeros republicanos se niegan a negociar, argumentando que es un proyecto de ley simplificado y “limpio” que no debería ser controvertido.

No está claro si alguna de las partes cederá antes de la fecha límite.

“Ahora está en manos del presidente”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, el lunes después de una reunión con Trump en la Casa Blanca que arrojó poco progreso aparente. “Él puede evitar el cierre si logra que los líderes republicanos acepten lo que queremos”.

El vicepresidente JD Vance, quien también estuvo en la reunión, dijo después: “Creo que nos dirigimos a un cierre, porque los demócratas no harán lo correcto”.

Si bien los estancamientos partidistas sobre el gasto gubernamental son una ocurrencia frecuente en Washington, el actual impasse se produce mientras los demócratas ven una rara oportunidad de usar su influencia para lograr objetivos políticos y mientras sus votantes base están ansiosos por enfrentarse a Trump.

Los republicanos, que tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, probablemente necesitarán al menos ocho votos de los demócratas para terminar con el obstruccionismo y aprobar el proyecto de ley con 60 votos, ya que se espera que el senador republicano Rand Paul de Kentucky vote en contra.

Sin acuerdo en la Casa Blanca

Trump había mostrado poco interés en considerar las demandas de los demócratas sobre el gasto en salud, incluso cuando accedió a reunirse el lunes con Schumer, demócrata por Nueva York; el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, y el líder demócrata de la cámara baja, Hakeem Jeffries, de Nueva York.

Al dirigirse a la reunión, Trump dejó claro que no tenía intención de negociar en los términos actuales de los demócratas.

“Sus ideas no son muy buenas”, dijo Trump.

Fue la primera reunión de Trump con los cuatro líderes del Congreso desde que regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato, y escuchó más de lo que habló, dijo más tarde Jeffries a los demócratas de la Cámara de Representantes en el Capitolio, según un legislador que asistió a la reunión privada y que insistió en el anonimato para poder informar.

Schumer dijo después de la reunión a puerta cerrada que tuvo “discusiones sinceras y francas” con Trump sobre el tema de salud. Vance también comentó que el mandatario encontró varios puntos de acuerdo en ideas políticas.

Schumer indicó que Trump “no estaba al tanto” del potencial de que los costos del seguro de salud se disparen una vez que los subsidios terminen el 31 de diciembre.

Pero Trump no parecía estar listo para negociaciones serias. Horas después, publicó un video falso de Schumer y Jeffries tomado de imágenes de su conferencia de prensa real fuera de la Casa Blanca después de la reunión. En el video alterado, una voz en off que suena como la voz de Schumer se burla de los demócratas y Jeffries aparece a su lado con un sombrero y bigote de caricatura. Música mexicana suena de fondo.

Jeffries publicó en respuesta: “El fanatismo no lleva a ninguna parte”. Y añadió: “No vamos a retroceder”.

Subsidios de salud que expiran

Los demócratas quieren que se extiendan los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que han aumentado los subsidios de la cobertura médica para millones de personas desde la pandemia de COVID-19. Los créditos, que están diseñados para expandir la cobertura para personas de bajos y medianos ingresos, expirarán a fin de año.

“No vamos a apoyar un proyecto de gasto republicano partidista que sigue desmantelando el cuidado de la salud de los estadounidenses comunes”, dijo Jeffries.

Thune ha presionado a los demócratas para que voten por el proyecto presupuestal y aborden el debate sobre los créditos fiscales más adelante.

Algunos republicanos están abiertos a extender los créditos fiscales, pero también quieren imponerles nuevos límites.

“Estamos dispuestos a sentarnos y trabajar con ellos en algunos de los temas que quieren discutir”, dijo Thune a los periodistas en la Casa Blanca, y agregó: “Pero en este momento, esto es un secuestro del pueblo estadounidense, y es el pueblo estadounidense quien va a pagar el precio”.

Un voto crucial e inusual para los demócratas

Los demócratas están en una posición incómoda para un partido que durante mucho tiempo ha dicho que los cierres de gobierno son inútiles y destructivos, y no está claro cómo o cuándo terminaría uno. Pero los activistas y votantes del partido han argumentado que los demócratas necesitan hacer algo para enfrentarse a Trump.

Algunos grupos pidieron la renuncia de Schumer en marzo después de que él y otros nueve demócratas votaron para romper una obstrucción y permitir que un presupuesto apoyado por los republicanos avanzara a una votación final.

Schumer dijo que votó para mantener el gobierno abierto porque un cierre habría empeorado las cosas mientras la administración Trump estaba recortando empleos gubernamentales. Dice que las cosas han cambiado desde entonces, incluida la aprobación este verano del masivo recorte de impuestos del Partido Republicano que redujo Medicaid.

Algunos de los demócratas que votaron con Schumer en marzo para mantener el gobierno en funciones todavía tenían esperanzas de un compromiso. El senador de Michigan, Gary Peters, dijo el lunes que aún hay tiempo antes de la fecha límite del miércoles.

“Muchas cosas pueden suceder en este lugar en un corto período de tiempo”, dijo Peters.

Comienzan los preparativos para el cierre

Las agencias federales están enviando planes de contingencia si se agota la financiación, incluidos detalles sobre qué oficinas permanecerían abiertas y qué empleados serían suspendidos. En sus instrucciones a las agencias, la Casa Blanca ha sugerido que un cierre podría llevar a despidos masivos en todo el gobierno.

El director de presupuesto de Trump, Russ Vought, dijo a los periodistas en la Casa Blanca que un cierre se manejaría “adecuadamente, pero es algo que se puede evitar” si los demócratas del Senado aceptan el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Antes de unirse a la administración, Vought aconsejaba a los más conservadores en el Congreso a usar la perspectiva de paralizar el gobierno para lograr concesiones políticas. Pero el lunes, reprendió a los demócratas por participar en una táctica similar.

“Esto es una toma de rehenes”, dijo.

“No es algo que vayamos a aceptar”.

____

Los periodistas de The Associated Press Seung Min Kim, Kevin Freking y Joey Cappelletti en Washington contribuyeron a este informe.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.