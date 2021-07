El gobierno de eeuu apoyará con reglas más estrictas los productos estadounidenses

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 28 jul (Reuters) - El presidente estadounidense, Joe Biden, visitará el miércoles una planta del fabricante de camiones Mack Trucks en el estado de Pensilvania para insistir en la importancia de los productos de fabricación estadounidense, así como para desvelar nuevas normas que aumentarán gradualmente el contenido estadounidense de los productos comprados con el dinero de los contribuyentes. Biden se reunirá con miembros locales del sindicato United Autoworkers (UAW), que representa al 85% de los 2.500 trabajadores de la planta de Mack Trucks en Lehigh Valley, y recibirá información sobre el nuevo camión de la basura de propulsión eléctrica que la empresa está probando en la ciudad de Nueva York y en Carolina del Norte, informó la Casa Blanca. El presidente demócrata de EEUU firmó una orden ejecutiva durante su primera semana en el cargo, en enero, con el objetivo de aprovechar el enorme poder adquisitivo del Gobierno federal -el mayor comprador individual de bienes de consumo del mundo- para reforzar la fabricación estadounidense. Las nuevas normas presentadas el miércoles son el resultado de decenas de reuniones con el sector manufacturero y de debates entre diversos organismos durante los últimos 180 días, según fuentes oficiales. Estas normas ampliarían las actuales disposiciones de "Buy American" ("Compra estadounidense"), que se aplican a un tercio de los 600.000 millones de dólares en bienes y servicios que el Gobierno federal de EEUU compra cada año. De aprobarse, las nuevas normas elevarían el contenido mínimo de los productos fabricados en EEUU del 55% al 60% con efectos inmediatos, y posteriormente al 65% en 2024 y al 75% en 2029. "Esta propuesta reforzará la contratación pública como herramienta para dar forma estratégica a los mercados y acelerar la innovación", dijo un alto cargo del Gobierno federal. "El futuro de nuestra economía depende de que sigamos haciendo inversiones inteligentes, dando a nuestros trabajadores y empresas las herramientas que necesitan para competir". El presidente de UAW, Ray Curry, acogió con satisfacción la nueva propuesta y dijo que el presidente de EEUU estaba cumpliendo su promesa de centrar las políticas públicas en el apuntalamiento de los empleos sindicales bien remunerados para los estadounidenses. "Joe Biden entiende lo que significa impedir que las empresas deslocalicen esos puestos de trabajo y asegurarse de que invertimos la tendencia", dijo Curry en un comunicado. "Bienvenido, señor presidente". Las partes interesadas tendrán 60 días para comentar los cambios antes de que la norma sea finalizada, dijeron las fuentes oficiales. La norma también propone mejorar las preferencias de precios para ciertos productos y componentes críticos, una medida que, según las fuentes oficiales, ayudaría a reforzar la producción nacional de bienes y materiales críticos. Además, se impulsará la transparencia al exigir a los fabricantes que informen del contenido nacional total de sus productos, en lugar de limitarse a certificar que cumplen el umbral de contenido. La nueva norma no se aplicaría al sector de los servicios, que suponen más de la mitad de los 600.000 millones de dólares anuales en compras públicas del Departamento de Defensa y otros organismos, según las fuentes oficiales. Tampoco se espera que tenga un impacto inmediato en los cuellos de botella de la cadena de suministro, como la escasez mundial de semiconductores que ha ralentizado la fabricación de automóviles y disparado la inflación. Las fuentes oficiales dijeron que el Gobierno de Biden continuará abordando esos atascos a través de otras medidas. Las iniciativas del sector privado para impulsar las compras de productos fabricados en EEUU han fracasado en los últimos años, debido a las dificultades para obtener productos a precios competitivos. La cadena de supermercados estadounidense Walmart Inc, por ejemplo, se comprometió en 2013 a comprar 250.000 millones de dólares en productos estadounidenses para 2023, pero eliminó el logotipo "Made in USA" de los productos de su sitio web apenas dos años después, tras una investigación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. (Reporte de Andrea Shalal; Informes adicionales de Nandita Bose; Editado por Simon Cameron-Moore, William Maclean; Traducido por Darío Fernández)

