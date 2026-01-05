El Gobierno de EEUU no ha consultado a las grandes petroleras sobre Venezuela, dicen los ejecutivos

WASHINGTON/HOUSTON, 5 ene (Reuters) - Estados Unidos no consultó a las petroleras Exxon Mobil, ConocoPhillips o Chevron Corp sobre Venezuela antes o después de que sus fuerzas capturaran al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, según cuatro ejecutivos de la industria familiarizados con el asunto.

Eso contradice la afirmación del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One el domingo de que había hablado con todas las petroleras estadounidenses "antes y después" de la captura de Maduro sobre sus planes para invertir en el país.

"Nadie en esas tres compañías ha tenido conversaciones con la Casa Blanca sobre operar en Venezuela, antes o después de la captura, hasta este punto", dijo una de las fuentes.

Las otras tres fuentes también dijeron que las tres compañías no tenían conocimiento previo de la operación para capturar a Maduro, y que no habían mantenido conversaciones con el Gobierno de Trump sobre invertir allí hasta el domingo.

Las fuentes pidieron no ser identificadas debido a la sensibilidad del asunto.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Jarrett Renshaw y Sheila Dang; escrito por Richard Valdmanis. Editado en español por Javier Leira)