El Gobierno de Francia prevé para los días de las elecciones altercados provocados por el "islamismo radical"

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha adelantado este martes que prevé altercados durante los días de las elecciones legislativas anticipadas que tendrán lugar en una primera vuelta el 30 de junio y en una segunda el 7 de julio, sugiriendo que podrían venir principalmente del "islamismo radical".

"La información de los servicios de Inteligencia hablan de posibles alteraciones del orden público el 30 de junio y, sobre todo, el 7 de julio", ha revelado el ministro del Interior francés durante una entrevista para la cadena CNews.

Darmanin ha asegurado que hay "muchos agitadores en Francia" y el Gobierno cree que estas alteraciones del orden público provendrán principalmente del "islamismo radical", pero no descarta "amenazas" de la ultraderecha y la extremaizquierda, si bien cree que estos grupos son "minoritarios", aunque "peligrosos".

"Nos estamos preparando para ello", ha dicho Darmain, quien ha informado de que solicitará una reunión sobre seguridad este miércoles debido a las probabilidades de que además de disturbios se produzcan ataques contra instituciones de gobierno.

"No son las calles, no es la fuerza, no son los puñetazos los que hacen la democracia. Son los franceses", ha enfatizado el ministro del Interior.

Los franceses acuden este domingo a votar a las primera vuelta de unas elecciones parlamentarias convocadas de manera anticipada por el presidente Emmanuel Macron después de los malos resultados de su partido en las europeas, en las que se impuso la ultraderecha que representa Agrupación Nacional.

Según las encuestas, esta sería la principal elección entre los franceses, con más del 35 por ciento de los votos, seguido de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, que lograría el 29 por ciento de los apoyos. En tercer lugar, quedaría Renacimiento, el partido de Macron, rozando el 20 por ciento.

