El gobierno de Groenlandia no acepta "bajo ningún concepto" el deseo de EEUU de apropiarse de la isla

Groenlandia no acepta "bajo ningún concepto" el deseo estadounidense de apoderarse del vasto territorio ártico e intensificará sus esfuerzos para garantizar que su defensa se lleve a cabo en el marco de la OTAN, declaró su gobierno el lunes.

"Estados Unidos ha reiterado su deseo de tomar posesión de Groenlandia. El Gobierno de Coalición de Groenlandia no puede aceptarlo bajo ningún concepto", indicó un comunicado, añadiendo que el gobierno "intensificará sus esfuerzos para garantizar que la defensa de Groenlandia se lleve a cabo en el marco de la OTAN".

Donald Trump reafirmó el domingo que Estados Unidos se apoderaría del territorio "de una forma u otra", afirmando que "necesita un título de propiedad".