El Gobierno de India promete apoyo al sector del acero ante las barreras de la UE

Por Neha Arora

NUEVA DELHI, 9 feb (Reuters) -

Las exportaciones de acero de India seguirán viéndose afectadas por el impuesto al carbono y las cuotas de importación de la Unión Europea, y el Gobierno tomará medidas para ayudar al sector, según dijo el lunes el secretario federal del acero.

Estos comentarios tienen lugar pocos días después de que India y la Unión Europea firmaran un acuerdo comercial que redujo los aranceles en varios sectores, pero dejó intacto el arancel fronterizo sobre el carbono del bloque, denominado Mecanismo de Ajuste Fronterizo del Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés). Las acerías indias envían aproximadamente dos tercios de sus exportaciones totales a Europa.

"Con el CBAM y los aranceles, las cuotas y otros retos de la Unión Europea, las exportaciones seguirán siendo un problema y tendremos que tomar medidas", dijo el secretario de Acero, Sandeep Poundrik, en un acto gubernamental celebrado en Nueva Delhi.

India ha criticado duramente la política del CBAM, pionera en el mundo, desde que fue anunciada por la UE en 2021, alegando que el impuesto podría obstaculizar el comercio del acero. Desde enero, el marco regulador introducido por la UE ha dado lugar a la imposición de tasas sobre las importaciones de acero, cemento y otros productos cuya producción genera altos niveles de emisiones de carbono.

Se prevé que, como consecuencia, las exportaciones de acero de India a Europa disminuyan, lo que llevará a las acerías a buscar compradores alternativos en África y Oriente Próximo, según informó Reuters. (Información de Neha Arora en Nueva Delhi, redacción de Hritam Mukherjee; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)