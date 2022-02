El Gobierno de Irlanda reconoce que una reunión en la que se violaron las normas por la pandemia fue un "error"

El ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha reconocido este martes que una reuni贸n en la sede de la cartera en la que se violaron las normas impuestas por la pandemia de COVID-19 fue un "error" y "no deber铆a haberse celebrado".

Un informe publicado en la noche del lunes por el secretario general del Ministerio de Exteriores, Joe Hackett, concluye que hubo una "violaci贸n grave" del distanciamiento f铆sico en una reuni贸n para celebrar la entrada de Irlanda en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2020. El documento recomienda a los funcionarios involucrados hacer donaciones a la caridad.

La investigaci贸n comenz贸 a ra铆z de una fotograf铆a compartida en Twitter en la que puede verse a 20 funcionarios api帽ados, sin mascarilla, y sujetando vasos con champ谩n. El an谩lisis se帽ala que la fotograf铆a inflige da帽os a la reputaci贸n del Ministerio de Exteriores y socava la moral de la ciudadan铆a.

Hackett concluye que su predecesor, el ahora embajador de Irlanda en Francia Niall Burgess, es el "responsable" de lo ocurrido, aunque tambi茅n menciona que otros tres altos funcionarios podr铆an haber hecho "m谩s" para evitar la celebraci贸n.

El funcionario, que no obstante reconoce que la reuni贸n no estaba planeada, recomienda a Burgess que done 2.000 euros a organizaciones de caridad creadas a ra铆z de la pandemia de COVID-19, mientras que recomienda a los otros tres que donen 1.000 euros. Los cuatro se han comprometido a hacerlo.

Coveney, que ha descrito el informe como "justo" y "equilibrado", ha indicado en declaraciones a RT脡 que la reuni贸n fue un "descuido", pero ha remarcado que dur贸 "alrededor de un minuto". Sin embargo, ha asegurado que entiende que la fotograf铆a haya podido molestar.

Adem谩s, ha indicado que no orden贸 茅l mismo la investigaci贸n porque confiaba en Hackett para ocuparse del asunto y ha admitido que el "error" de Burgess fue "completamente at铆pico". Por 煤ltimo, ha asegurado que en el Ministerio de Exteriores irland茅s se toman "muy en serio" las restricciones impuestas por la COVID-19.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Irlanda han contabilizado m谩s de 1,1 millones de contagios, incluidos m谩s de 6.000 fallecidos a causa de la COVID-19.