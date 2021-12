El Gobierno de Israel incluye diez países, entre ellos EEUU y Alemania, en su 'lista roja'

El país notifica más de mil casos diarios por primera vez desde hace más de dos meses

MADRID, 20 Dic. 2021 (Europa Press) -

El Gobierno de Israel ha aprobado incluir un total de diez países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Portugal e Italia, en su 'lista roja' debido a la expansión de la pandemia de coronavirus, después de notificar este lunes más de mil casos por primera vez en más de dos meses.

El Ejecutivo ha dado su visto bueno a la recomendación del Ministerio de incluir a estos países en la 'lista roja', si bien aún deberá recibir el respaldo de los comités de Ley y Constitución y Sanidad del Parlamento, según ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

La medida afecta a Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Hungría, Italia, Marruecos, Portugal, Suiza y Turquía y entraría en vigor en la madrugada del viernes, en caso de ser finalmente aprobada. Israel ha incluido en esta 'lista roja' a más de 50 países principalmente en África.

El Ministerio de Sanidad israelí ha notificado este mismo lunes un total de 1.004 casos de coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el total asciende a 1.356.194, con 8.232 fallecidos.

Asimismo, ha indicado que en estos momentos hay 7.231 casos activos, entre ellos 81 en estado grave, de los cuales 51 en estado crítico y 16 se encuentran conectados a respiradores.

Por otra parte, ha detallado que 6.454.410 personas han recibido hasta la fecha al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de los cuales 5.833.481 cuentan ya con la pauta completa y 4.159.107 han recibido terceras dosis de refuerzo.

En este contexto, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, alertó de que la variante ómicron está impulsando una quinta ola de contagios y pidió a la población mostrar cautela y vacunarse para evitar una mayor presión sobre el sistema sanitario.

Hasta la fecha se han confirmado 175 casos de la variante ómicron en Israel, incluidos 40 durante la jornada del domingo. "Creo que en tres o cuatro semanas, quizá antes, veremos un aumento de la morbilidad que no dejará lugar a la duda (sobre la gravedad de la situación)", valoró Bennett.

"Las vacunas para los niños son seguras y son responsabilidad de los padres", subrayó, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "No dejen que sus hijos sean vulnerables ante la ómicron", argumentó el primer ministro de Israel.

"El objetivo es superar la ola (de contagios por coronavirus) mientras mantenemos funcionando la economía y la educación y el objetivo es vacunar a los niños de Israel. Cada hora que se espera es una hora perdida", zanjó.