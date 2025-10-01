El Gobierno de Israel insta a la flotilla a detenerse: "España también les ha pedido que no sigan"

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha lanzado este miércoles un nuevo llamamiento a la Global Sumud Flotilla para pedirle que no siga navegando hacia la Franja de Gaza y ha aludido a las peticiones de varios gobiernos europeos, incluido el de España.

“España también les ha pedido que no sigan su curso”, ha resaltado el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, en un mensaje en la red social X en el que ha aludido además al comunicado conjunto publicado horas antes por los gobiernos de Italia y de Grecia.

“Desde todas partes hay llamamientos para que esta provocación Hamás-Sumud se detenga”, ha dicho Saar, incidiendo en que “no es demasiado tarde” para que los activistas desembarquen la ayuda en Israel, Chipre o “cualquier otro puerto de la región”.

La Global Sumud Flotilla está ya en la considerada zona de riesgo, a algo más de un centenar de millas de la costa gazatí, desde donde ha denunciado acciones de hostigamiento por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Los organizadores han descartado por ahora paralizar la navegación.