El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que el Gobierno va a trabajar "sin parar" hasta que Acapulco recupere la normalidad en su sector turístico que se ha visto afectada los efectos climáticos derivados del huracán 'Otis' esta misma semana.

En su conferencia matutina, el mandatario mexicano ha asegurado que se brindará apoyo a todos los empresarios turísticos y a todas las cadenas hoteleras para que se restablezca la actividad tan pronto como sea posible tras el paso del huracán.

Para López Obrador, la ciudad de Acapulco es un símbolo del turismo en México y un centro "importantísimo" en lo que se refiere a atracción de visitantes. "Dada su importancia, tenemos que levantarlo", ha sostenido.

Por el momento, no ha querido adelantar un plazo para avanzar co los trabajos de rehabilitación y construcción, aunque ha afirmado que los equipos técnicos no van a salir de la zona hasta que se haya recuperado plenamente la actividad.

Al menos 27 personas han muerto y otras cuatro están desaparecidas por el paso del huracán 'Otis', que entró el miércoles de madrugada en México como un ciclón de categoría cinco y después de una rápida y repentina consolidación en aguas del Atlántico, según el balance de víctimas dado por el Gobierno mexicano.