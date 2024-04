El Gobierno de Mongolia y The Nature Conservancy confirman la iniciativa "Eternal Mongolia", una vía para alcanzar los objetivos nacionales en materia climática y de biodiversidad

ULAANBAATAR, Mongolia--(BUSINESS WIRE)--abr. 22, 2024--

En el día de la fecha, el Gobierno de Mongolia, The Nature Conservancy (TNC) y otras entidades han anunciado el lanzamiento del programa “Eternal Mongolia”, una iniciativa de Financiación de Proyectos para la Permanencia (FPP) que ofrecerá servicios de conservación duraderos y desarrollo comunitario sostenible para este país de Asia Central, cuya vasta estepa representa la última gran extensión de praderas templadas intactas de nuestro planeta.

Mongolia's Nationally Protected area, Toson Hulstai. ©TNC

“Eternal Mongolia” es una asociación negociada que aportará 198 millones de dólares de nuevas inversiones a lo largo de 15 años para apoyar los ambiciosos objetivos de Mongolia y conseguir una conservación duradera y un desarrollo comunitario sostenible en las áreas protegidas y sus alrededores. Incluye un fondo de transición de 71 millones de dólares procedentes del sector privado y otras donaciones de todo el mundo. Este fondo de transición acelerará los objetivos de conservación y desarrollo comunitario de Mongolia, a la vez que dará tiempo para desarrollar mecanismos de financiación sostenibles que garanticen que las áreas protegidas puedan gestionarse de forma sostenible a largo plazo y que los mongoles se beneficien de la naturaleza, ahora y en el futuro.

La iniciativa “Eternal Mongolia” servirá para ampliar considerablemente y reforzar la eficacia de toda la red de Zonas Nacionales Protegidas del país, apoyará las prácticas sostenibles de pastoreo, invertirá en la industria del turismo sostenible y dará un ejemplo sin precedentes al resto del mundo sobre el valor de la conservación de la tierra y el agua dulce.

El FPP apoyará las propuestas impulsadas por las comunidades locales para salvaguardar otros 14,4 millones de hectáreas de tierras y aguas de Mongolia, incluidos pastizales, bosques, desiertos, humedales y ríos intactos. También reforzará la gestión de todas las Zonas Nacionales Protegidas de Mongolia, que abarcan 47 millones de hectáreas, y extenderá las prácticas sostenibles y preparadas para hacer frente al cambio climático gestionadas por las comunidades a 34 millones de hectáreas fuera de las áreas protegidas.

Hace 30 años, Mongolia se consolidó como líder mundial de la conservación al comprometerse con una visión revolucionaria para su época: proteger el 30% de sus tierras, un objetivo que ahora comparte todo el mundo. “Eternal Mongolia” abre las puertas a todos los compromisos políticos y de financiación imprescindibles para que Mongolia garantice el cumplimiento de su objetivo de conservación del 30% para 2030, al tiempo que proporciona un futuro seguro y económico a los mongoles.

“Eternal Mongolia” es una iniciativa de Enduring Earth, una ambiciosa colaboración entre The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts, World Wildlife Fund (WWF) y ZOMALAB que trabaja en asociación con naciones y comunidades para acelerar y amplificar la conservación en pro de un futuro más sostenible y próspero para las personas y el planeta.

"Para hacer frente a la doble crisis climática y de biodiversidad debemos propiciar la acción a gran escala y garantizar que las personas y los medios de subsistencia estén en el centro de la solución", declaró Jennifer Morris, directora ejecutiva de The Nature Conservancy y presidenta del Consejo de Enduring Earth.

“Eternal Mongolia” anticipa un apoyo financiero clave del Legacy Landscapes Fund.La consecución de los proyectos de “Eternal Mongolia” no sería posible sin el apoyo filantrópico de Jennifer Speers, Pamela Tanner Boll, The Jeremy and Hannelore Grantham Environmental Trust, Joanna & Stuart Brown, TheLorinetFoundation, China Global Conservation Fund, Sabra Turnbull & Clifford Burnstein, Trafigura Foundation, Margaret A. Cargill Philanthropies, Arcadia,Fondation Hans Wilsdorf,TheGallogly Family Foundation,y Robert W. Wilson Charitable Trust.

