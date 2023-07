El Gobierno de Níger pide un "diálogo" a los militares golpistas y recalca que Bazoum es el líder "legítimo"

El ministro de Exteriores de Níger, Hassoumi Massoudou, ha abogado este jueves por un "diálogo" tras el golpe de Estado protagonizado el miércoles por integrantes de la Guardia Presidencial, que mantienen retenido al presidente del país, Mohamed Bazoum, antes de destacar que este último sigue siendo el líder "legal" y "legítimo" del país africano.

"Somos las autoridades legítimas y legales de Níger y nos expresamos desde esta posición", ha manifestado Massoudou en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa France24, horas después de afirmar en su cuenta en la red social Twitter que encabeza un Gobierno interino tras la asonada. "En este países hay leyes, Constitución y una tradición democrática. El pueblo votó y designó con sus votos a sus dirigentes", ha señalado.

Así, el ministro ha dicho que por ahora no ha habido contactos "directos" con los golpistas, si bien ha detallado que "ha habido intentos de mediación por parte del expresidente Mahamadou Issoufou y los enviados del presidente de Nigeria, Bola Tinubu". "El diálogo continúa a través de diferentes mediadores", ha resaltado, antes de insistir en que "Níger no aceptará jamás los hechos consumados de los golpes de fuerza".

"Esperamos que no (haya enfrentamientos), no hay necesidad de derramar sangre", ha sostenido, al tiempo que ha apuntado que los golpistas pueden plantear sus reivindicaciones a las autoridades a través de este diálogo". "No hay hechos consumados. El poder legal y legítimo es el ejercido por el presidente electo de Níger, Mohamed Bazoum", ha recalcado el ministro de Exteriores nigerino.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "hay un intento de golpe de Estado que no se puede aceptar" y ha añadido que "no es la totalidad del Ejército la que está detrás de este golpe". "La cúpula del Ejército no se ha pronunciado", ha resaltado Massoudou, quien ha argumentado que "el pueblo nigerino no puede aceptar esto. Hemos superado totalmente esta forma anacrónica de expresión", ha recalcado.

"Pedimos a estos oficiales facciosos que vuelvan a la razón (...) y dejen que la República funcione", ha indicado el ministro, que ha negado además que haya una "crisis fundamental" en el país africano. "Hacemos frente a acciones terroristas", ha reconocido, si bien ha destacado que el Gobierno ha obtenido resultados "destacables" en materia de lucha contra el yihadismo.

"No hemos erradicado el terrorismo, pero lo hemos controlado. Los militares son útiles y necesarios en la defensa del país frente al terrorismo. No hay que hacer frente a un problema con otro problema", ha señalado, al tiempo que ha reclamado a "los patriotas y los demócratas" que "digan 'no' a estas acciones" por parte de los golpistas.

Por último, ha señalado que Bazoum continúa recluido en el Palacio Presidencial y ha confirmado que habló "muchas veces" con él durante la jornada del miércoles. "Se encuentra muy bien, no ha habido atentados contra su integridad física. Creemos que debe ser liberado sin condiciones y lo antes posible para que las cosas vuelvan a la normalidad", ha remachado Massoudou.

Horas antes, los sublevados anunciaron la destitución de Bazoum y la formación de una junta bajo el nombre de Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP). Asimismo, disolvieron la Constitución, impusieron un toque de queda y ordenaron el cierre de las fronteras.

Níger es un aliado clave de varios países occidentales, incluidos Estados Unidos y Francia, en la lucha contra el yihadismo en África Occidental y hasta ahora ha logrado evitar la inestabilidad política que ha afectado a otros países de la región por la inseguridad. Burkina Faso, Malí y Chad se han visto afectados por diversas asonadas, varias de ellas por el descontento entre los militares por la lucha contra el terrorismo.

El país hace frente a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). Asimismo, la región de Diffa, bañada por el lago Chad, es escenario de ataques con relativa frecuencia por parte de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

