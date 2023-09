El Gobierno de Reino Unido ha publicado este miércoles finalmente la lista de los más de cien centros educativos de Inglaterra que tienen entre sus materiales un tipo de hormigón más ligero (RAAC) cuya estabilidad ha quedado en tela de juicio, entre críticas de una oposición que lleva días reclamando transparencia.

La lista del Ministerio de Educación incluye cuatro centros que se verán obligados a iniciar el curso de manera telemática y otros 19 que por aplazarán la vuelta a las clases. La idea es acometer revisiones y reformas que permitan garantizar la estabilidad de todos estos inmuebles, en su mayoría afectados sólo de manera parcial.

La crisis ha centrado parte de la sesión de control al Gobierno de este miércoles, en la que el primer ministro, Rishi Sunak, ha defendido que no tiene por qué disculparse por adoptar medidas si surgen informaciones nuevas que así lo avalen. Asimismo, ha recalado que la "amplia mayoría" de los centros son seguros y ha prometido que las autoridades intentarán solucionar "rápidamente" cualquier duda.

El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha recogido ante la Cámara de los Comunes algunas de las polémicas de estos últimos días, preguntando a Starmer si comparte con la ministra de Educación, Gillian Keegan, el malestar por la ausencia de felicitaciones por el supuesto "buen trabajo" del Ejecutivo.

Keegan se vio obligada a pedir disculpas después de que, al término de una entrevista, dijese: "¿Alguna vez alguien va decirme 'has hecho un jodido buen trabajo' porque todos los demás no levantan el culo? No hay señales de esto, ¿no?".

Starmer también ha culpado a Sunak de recortar los fondos para reformas en centros educativos durante su etapa como ministro de Finanzas, en línea con la denuncia que ha planteado ante los medios un antiguo alto funcionario que señaló directamente al ahora inquilino de Downing Street.

Para Sunak, sin embargo, el programa que planteó en su día el anterior Gobierno laborista para reformar las escuelas era "caro" e implicaba demasiado tiempo. Además, según el 'premier', dejaba fuera el 80 por ciento de los centros, frente a los alegatos de Starmer en favor de los proyectos de su propio partido.