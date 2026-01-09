El gobierno de Siria anuncia un alto el fuego en Alepo

El Ministerio de Defensa sirio anunció este viernes un alto el fuego en Alepo tras varios días de enfrentamientos entre el ejército y combatientes kurdos.

Las fuerzas gubernamentales han estado luchando contra milicianos del grupo FDS de mayoría kurda en esa ciudad del norte del país, donde al menos 21 personas han muerto en varios días de enfrentamientos.

"Con el fin de evitar una nueva escalada militar en los barrios residenciales", se ha ordenado un cese al fuego a partir de las 03H00 locales (medianoche GMT) "en los barrios de Sheikh Maqsoud, Alashrafieh y Bani Zeid", indicó esa cartera.

Los combatientes tienen hasta las 09H00 locales del viernes (06H00 GMT) para abandonar estas zonas llevando consigo únicamente sus "armas ligeras", precisó el Ministerio en la plataforma de mensajería Telegram.

El ejército "se compromete a escoltarlos y a garantizarles un paso seguro hasta que lleguen al noreste del país", según la misma fuente.

El objetivo es que los habitantes que han huido de los combates puedan "regresar y retomar el curso de una vida normal en un clima de seguridad y estabilidad", subrayó el Ministerio sirio.

Este reciente rebrote de violencia es el más grave en la ciudad entre el gobierno central y los kurdos, una importante minoría étnica que controla vastas extensiones en el noreste de Siria.