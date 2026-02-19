El Gobierno de Trump amplía la autoridad del ICE para detener a refugiados

Por Ted Hesson y Devika Madhusudhanan Nair

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) -

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha otorgado a los funcionarios de inmigración poderes más amplios para detener a los refugiados legales que esperan una tarjeta de residencia con el fin de garantizar que sean "sometidos a un nuevo escrutinio"

Esto supone una aparente ampliación de la extensa campaña del presidente contra la inmigración legal e ilegal, según una nota interna del Gobierno

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), en un memorándum fechado el 18 de febrero y presentado en un tribunal federal, dijo que los refugiados deben volver a estar bajo custodia del Gobierno para ser "inspeccionados y examinados" un año después de su admisión en EEUU

"Este requisito de detención e inspección garantiza que los refugiados sean reevaluados después de un año, alinea la evaluación posterior a la admisión con la que se aplica a otros solicitantes de admisión y promueve la seguridad pública", afirmó el departamento en el memorándum

Según la legislación estadounidense, los refugiados deben solicitar la residencia permanente legal un año después de su llegada al país. El nuevo memorándum autoriza a las autoridades de inmigración a detener a las personas durante el proceso de reinspección

La nueva política supone un cambio con respecto al memorándum anterior de 2010, que establecía que el hecho de no obtener la residencia permanente legal no era "motivo" para la expulsión del país ni "motivo adecuado" para la detención

El DHS no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual

La decisión ha suscitado críticas por parte de los grupos de defensa de los refugiados

El presidente de AfghanEvac, Shawn VanDiver, calificó la directiva de "un cambio imprudente de una política "

y afirmó que "rompe la confianza de las personas que EEUU admitió legalmente y a las que prometió protección"

HIAS, anteriormente conocida como Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, dijo que "esta medida causará un grave perjuicio a miles de personas que fueron acogidas en EEUU tras huir de la violencia y la persecución"

Bajo la presidencia de Donald Trump, el número de personas detenidas por el , lo que supone un aumento de alrededor del 75% desde que asumió el cargo el año pasado

La dura política migratoria de Trump fue un tema poderoso de campaña que le ayudó a ganar las elecciones de 2024

En enero, un juez estadounidense bloqueó temporalmente una política recientemente anunciada por la Administración de Trump dirigida a los aproximadamente 5.600 refugiados legales en Minnesota que están esperando la tarjeta de residencia

En un fallo escrito, el juez federal de distrito John Tunheim, de Mineápolis, dijo que los agentes federales probablemente violaron múltiples estatutos federales al arrestar a algunos de estos refugiados para someterlos a un examen adicional

(Información de Ted Hesson en Washington, Devika Nair, Shubham Kalia en Bangalore y Kristina Cooke en San Francisco; edición de Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)