El Gobierno de Trump está trabajando para elevar tasa arancelaria al 15%, dice funcionario

WASHINGTON, 24 feb (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos está trabajando para aumentar la tasa del nuevo arancel global temporal del presidente Donald Trump del 10%, publicado por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, al 15%, informó el martes un funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario dijo que Trump "no ha cambiado de opinión" sobre su deseo de aplicar un arancel del 15%, que había anunciado el sábado tras emitir el viernes una orden formal para aplicar uno del 10%, que tendrá una vigencia de 150 días.

Los aranceles temporales impuestos en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 están destinados a sustituir a los aranceles globales de emergencia de Trump, que fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos el viernes.

El funcionario de la Casa Blanca dijo que no había más detalles sobre el momento en que comenzará el aumento de la tasa arancelaria. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) solo puede recaudar aranceles basándose en la información publicada en decretos presidenciales formales o proclamaciones. (Reporte de David Lawder; edición en español de Javier López de Lérida)