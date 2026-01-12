El Gobierno de Trump ha revocado más de 100.000 visados, según el Departamento de Estado

Por Daphne Psaledakis

WASHINGTON, 12 ene (Reuters) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que ha revocado más de 100.000 visados desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado, estableciendo lo que dijo que era un nuevo récord a medida que promueve una represión de la inmigración.

El alcance de las revocaciones refleja la amplia campaña iniciada cuando Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, deportando a un número sin precedentes de migrantes, incluidos algunos que tenían visados válidos.

El Gobierno también ha adoptado una política más estricta en la concesión de visados, con una investigación en profundidad de las redes sociales y una mayor detección.

"El Departamento de Estado ha revocado ya más de 100.000 visados, incluidos unos 8.000 visados de estudiante y 2.500 visados especiales de personas que habían tenido encuentros con las fuerzas de seguridad estadounidenses por actividades delictivas. Seguiremos deportando a estos maleantes para mantener la seguridad de Estados Unidos", dijo el Departamento en una publicación en X.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que las cuatro causas principales de las revocaciones fueron la prolongación de la estancia en el país, la conducción bajo los efectos del alcohol, la agresión y el robo. Las revocaciones supusieron un aumento del 150% con respecto a 2024, añadió.

Las directivas del Departamento de Estado de este año han ordenado a los diplomáticos estadounidenses en el extranjero que estén atentos a cualquier solicitante que Washington pueda ver como hostil y que tenga un historial de activismo político. (Reporte de Daphne Psaledakis; edición en español de Javier López de Lérida)