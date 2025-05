El Gobierno de Trump multa con hasta 1,8 millones de dólares a migrantes de rentas bajas

Por Ted Hesson y Kristina Cooke

WASHINGTON, 20 mayo (Reuters) - A Wendy Ortiz le sorprendió enterarse de que las autoridades de inmigración estadounidenses la iban a multar por estar ilegalmente en el país, pero el monto fue lo que realmente la conmocionó: 1,8 millones de dólares.

Ortiz, de 32 años y quien gana 13 dólares la hora en su trabajo en una planta empacadora de carne en Pensilvania, vive en Estados Unidos desde hace una década, tras huir de El Salvador para escapar de una expareja violenta y de las amenazas de las bandas, dijo en una entrevista y en los papeles de inmigración.

Su salario apenas cubre el alquiler y los gastos de su hijo autista de 6 años, ciudadano estadounidense.

"No es justo", dijo. "¿De donde también uno va a pagar tanto dinero?".

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a poner en marcha un plan para multar a los migrantes que no abandonen Estados Unidos después de una orden de deportación definitiva, emitiendo avisos a 4.500 migrantes con sanciones por un total de más de 500 millones de dólares, dijo un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump, que solicitó el anonimato para compartir cifras internas.

Reuters habló con ocho abogados de inmigración de todo el país que dijeron que sus clientes habían recibido multas que van desde varios miles de dólares hasta algo más de 1,8 millones.

Los destinatarios de las notificaciones fueron informados de que tenían 30 días para impugnar, por escrito, bajo juramento y con pruebas, por qué no debía imponerse la sanción.

Las elevadas multas forman parte de la agresiva campaña de Trump para que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos abandonen el país voluntariamente, o se "autodeporten".

El plan del Gobierno de Trump, cuyos detalles fueron reportados por primera vez por Reuters en abril, incluye imponer multas de 998 dólares por día a los migrantes que no abandonaron Estados Unidos después de una orden de deportación.

La administración tenía previsto imponer multas con carácter retroactivo durante un máximo de cinco años, informó Reuters. En ese marco, el máximo sería de 1,8 millones de dólares. El gobierno consideraría entonces confiscar las propiedades de los inmigrantes que no pudieran pagar.

Sigue sin estar claro exactamente cómo la administración Trump cobraría las multas y confiscaría las propiedades.

ABOGADOS DE INMIGRACIÓN DESCONCERTADOS

Las multas revisadas por Reuters fueron emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, pero se ha pedido a una agencia separada -Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés)- que las procese y maneje posibles decomisos, informó Reuters en abril.

La CBP todavía está trabajando en la complicada logística para llevar a cabo las incautaciones, dijo un funcionario de la CBP, solicitando el anonimato.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos no respondió a la solicitud de comentarios. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo en abril que los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos deberían "autodeportarse y abandonar el país ahora".

Las multas provienen de una ley de 1996 que se aplicó por primera vez en 2018, durante el primer mandato de Trump, y se dirigen a los aproximadamente 1,4 millones de migrantes que han recibido una orden de deportación de un juez de inmigración.

La administración Trump retiró multas de cientos de miles de dólares contra nueve migrantes que buscaron santuario en iglesias en su primer mandato tras un desafío legal, pero procedió con sanciones menores. La administración de Joe Biden retiró las multas en 2021.

Robert Scott, un abogado de inmigración con sede en Nueva York, dijo que estaba desconcertado cuando uno de sus clientes -una mujer mexicana de bajos ingresos que ha vivido en Estados Unidos durante 25 años- también recibió una multa de 1,8 millones de dólares.

"Al principio ves algo así y piensas que es falso", dijo. "Nunca he visto a un cliente recibir algo así".

Scott dijo que la mujer recibió una orden final de deportación en 2013, pero no estaba al tanto de ello en ese momento. La mujer presentó una moción el año pasado para reabrir la orden de expulsión, que aún está pendiente, dijo Scott.

"Ella no se ha estado escondiendo", dijo. "Me parece curioso que se metan con alguien así. No sé si es al azar, no sé si ella es un blanco fácil. No lo sé".

EN BUSCA DE ALIVIO, LUEGO EN EL PUNTO DE MIRA

Después de cruzar la frontera en 2015, Ortiz fue liberada para buscar su solicitud de asilo cuando un oficial encontró que tenía un temor creíble de persecución, muestran los documentos. Pero ella dijo que nunca recibió un aviso de audiencia de la corte de inmigración y se ordenó su deportación después de no presentarse a la corte en 2018.

El abogado de inmigración de Ortiz solicitó alivio humanitario al gobierno de Estados Unidos el 8 de enero, diciendo que ella enfrentaba peligro en El Salvador y que su hijo no tendría acceso a servicios para niños autistas. La petición pedía "discreción procesal" y que el gobierno reabriera y desestimara su caso.

Doce días después, Trump tomó posesión de su cargo y puso en marcha su amplia campaña de represión de la inmigración.

Rosina Stambaugh, abogada de Ortiz, dijo que ella había solicitado una prórroga de 30 días y que estaba considerando formas de luchar contra la multa en los tribunales.

"Es madre de un niño autista, no tiene antecedentes penales, y tienen toda la información sobre sus antecedentes", dijo Stambaugh. "Simplemente creo que es una absoluta locura".

Los abogados dijeron que entre los clientes que recibieron los avisos también había cónyuges de ciudadanos estadounidenses, que estaban intentando activamente legalizar su situación migratoria.

Rosa, una ciudadana estadounidense en Nueva York, dijo que su marido hondureño fue multado con 5.000 dólares. Dijo que su esposo no pudo salir del país después de que se le concediera la salida voluntaria en 2018 porque le diagnosticaron cáncer de útero. Ella espera que una vez que explique la situación, la multa pueda ser condonada. Si no, dice, tendrá que trabajar muchas horas extra para pagarla.

"Es una cosa tras otra", dice. "Todo este proceso nos ha costado mucho dinero". (Reporte de Ted Hesson en Washington y Kristina Cooke en San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa)