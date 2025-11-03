El Gobierno de Trump usará fondos de emergencia para las ayudas alimentarias

3 nov (Reuters) -

El Gobierno de Donald Trump dijo que planea financiar parcialmente el lunes la ayuda alimentaria para millones de estadounidenses después de que dos jueces dictaminaron que debe usar fondos de contingencia para pagar los beneficios en noviembre durante el cierre parcial del Gobierno.

La administración expuso el plan del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en una presentación ante un tribunal federal en Rhode Island por orden de un juez que la semana pasada le había ordenado usar fondos de emergencia para cubrir al menos parcialmente los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de noviembre.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el USDA está cumpliendo con la orden del juez de distrito John McConnell y "cumplirá con su obligación de gastar la totalidad de los fondos de contingencia SNAP hoy".

Si bien el Gobierno dijo que agotaría totalmente los 5.250 millones de dólares en fondos de contingencia, no usaría otros fondos que le permitieran financiar completamente los beneficios del SNAP para 42 millones de estadounidenses, que cuestan entre 8.000 y 9.000 millones de dólares al mes. (Reporte de Nate Raymond en Boston; edición en español de Javier López de Lérida)